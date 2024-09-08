防災日系列活動登場…為模擬大地震 中、重型搜救隊36小時聯合演習

「國家防災日系列活動」登場，消防署今天說，為模擬大地震防、救災，12支搜救、醫療隊伍集結參與連36小時大規模聯合演習，並導入協調管理ICMS系統增加救援機會。

內政部消防署發布新聞稿表示，署內特種搜救隊、各縣市通過國家搜救隊認證（NAP）的中型及重型認證搜救隊，還有社團法人台灣災難醫療隊發展協會等共12支隊伍，總計572人、184輛各式地震災害救災救護車輛，於6日傍晚起至8日集結於桃園航空城預定地，舉辦連續36小時不間斷的大規模聯合演習。

藉由模擬大地震發生情境，消防署說，希望能驗證前來支援搜救隊伍間的協調整合、災情評估、搜索救援等各項救援行動，以及後續撤離策略和各隊伍搜救人力調配機制，以強化各隊伍救災效率與安全規劃。

消防署表示，在大型災害來臨時，溝通協調與資訊統整通常是耗費最多時間環節，這次特地導入消防署特搜隊依據國際搜救隊協調方式所開發ICMS（協調管理系統），藉由電子化系統讓救災資訊有一致性及直覺化呈現方式，達到減少溝通協調時間，以爭取救援機會。

除此之外，這次演習除有11支來自消防機關的搜救隊外，還有台災協會共同加入運作，集結20名醫療人員配合於災害現場成立災難醫療救護隊（DMAT），模擬在大規模災害發生時，於災區惡劣條件下開設緊急開刀房、輕傷處理區及留觀病房，預擬在醫療體系無法負荷情況下，如何為傷者進行救治。

消防署指出，為增進全國各縣市搜救隊救災能力，自民國110年第4季起推動NAP認證，以聯合國國際救援隊伍分級評測標準為框架，對各搜救隊伍進行考核認證，截至目前為止，已有10支隊伍通過中型以上認證。

其中，包含4支重型搜救隊，分別為台北市、新北市、高雄市、台南市；以及6支中型搜救隊，為台東縣、屏東縣、台中市、桃園市、花蓮縣、新竹市。

消防署表示，預計今年和明年分別還有嘉義縣、彰化縣等隊伍申請認證，通過認證後將大大提升搜救隊救災效能，並強化理解執行國際人道救援任務時的運作機制。

搜救隊的訓練及養成，必須藉由不斷地演練以發現細節問題、並加以修正。消防署說，台灣地處天然災害好發位置，唯有加強全國搜救隊伍救災能力，充分整備規劃，才能在災時迅速應變，降低災害造成人命與傷亡損失。