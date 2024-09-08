見妻搭其他男人車…新北男醋勁大發攀車窗遭拖行200公尺 2男互告

新北市33歲葉姓男子昨天下午致電請妻子帶兒子去看醫生，不料竟看見妻子搭乘呂男車輛到場，葉男醋勁大發持棍棒敲擊呂男車輛。呂男持甩棍制止並駕車欲離開，葉男徒手抓車窗反遭拖行200公尺，因體力不支跌坐在地。新店警到場掏槍制止並將葉男送醫，所幸並無生命危險。警方詢後將呂、葉2人依傷害罪嫌送辦。

據了解，33歲葉姓男子昨天下午3時許，發現5歲兒子身體不適，於是致電32歲游姓妻子前來帶小孩去看醫生，雙方相約在新店區中央路會合。不料葉男看見妻子搭乘38歲呂姓男性友人車輛到場，葉男頓時醋勁大發，持棍棒瘋狂敲擊呂男車輛。

呂男見狀掏出甩棍反擊，並駕車準備離開現場。但葉男心有不甘，衝上前抓住呂男車輛車窗，反遭呂男開車拖行約200公尺，最後葉男體力不支鬆手跌坐在地，附近民眾發現後立即報警。

新店警方獲報趕抵，發現葉男手腳均有擦挫傷，立即通報救護車將他送醫，所幸經治療後並無生命危險。警方隨即展開圍捕，不久後在新店中央路、十四張路口發現呂男車輛，警員立即掏槍制止將呂男攔下，車上游女及小孩均未受傷，但呂男右手、左腳擦挫傷。呂男被帶回警局後堅持對葉男提出傷害及毀損罪告訴，葉男也對呂男提出傷害告訴，警方詢後將呂、葉2人依法送辦。