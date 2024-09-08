雪隧「火燒車」車內2人急逃！國道慘成大型停車場 北向車道回堵8公里

一輛自小客車今天下午在國道5號雪山隧道北向車道起火燃燒，所幸車內2人即時逃生未受傷，因封閉雙向車道，北向一度回堵8公里。雙向車道已於下午4時許解除管制。

國道警方下午2時55分接獲通報，國道5號北向17.8公里雪山隧道外側車道有輛自小客車起火燃燒，勤務指揮中心立即派遣巡邏車前往隧道口待命，並通報坪林行控中心派遣人員封閉雙向車道。

雪山自衛消防隊於下午3時3分抵達現場，火勢於下午3時13分撲滅，經警方初步瞭解，小客車駕駛梁姓男子及乘客武姓女子自行脫困並未受傷，至於確切起火原因有待警方調查。

警方指出，由於火燒車事件，相關單位管制雪山隧道雙向車道，北向一度回堵8公里，南向回堵7公里，事故車輛於下午3時47分拖離現場，經清理後，下午4時許陸續開放雙向通行，車流持續疏解。