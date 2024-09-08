10萬分之1機率！桃園雙胞胎凌晨家中急產 遇極罕全羊膜生產

桃園市龜山區一名懷有雙胞胎男嬰的孕婦，今凌晨突然在家中急產，救護人員獲報到場時發現產婦抱著一名男嬰，另一名男嬰還在胎膜中，是極為罕見的「全包膜生產」，機率僅有10萬分之1，救護人員觀察胎膜觀察胎兒發現狀況不佳，立即剪開胎膜卻赫見嬰兒全身發紫且無活動力，緊急急救實施新生兒心肺復甦術，還好經搶救寶寶恢復正常，臉色紅潤，隨即將母親及2名男嬰送醫，母子均安。

桃園市龜山消防分隊今凌晨接獲報案，立即派遣2車4名救護員出勤，到達現場時發現2名男嬰已經出生，母親抱著一名大哭的男嬰，另一名男嬰尚包覆在胎膜中，是極為罕見的「全羊膜生產」（胎兒包在沒有破的羊膜內），救護人員立即分工處置，並再請救災救護指揮中心加派支援，由龜山及大林分隊共8名救護人員接生及急救。

出勤的高級救護技術員溫三慶表示，當時到現場看見產婦抱著一名男嬰，救護人員立即給予口鼻分泌物抽吸，並刺激新生兒腳底板後發出響亮的哭聲，經評估新生兒外觀、呼吸、血液循環穩定後，隨即使用臍帶夾固定臍帶並將新生兒擦拭及保暖後交由母親懷抱。

另一名男嬰則包覆在胎膜之中，是極為罕見的「全包膜生產」，機率僅有10萬分之1，救護人員透過胎膜觀察胎兒狀況不佳，幾乎無活動力，當機立斷剪開包膜，赫見胎兒臉色發紫，立即給予口鼻抽吸，並使用嬰兒甦醒球正壓給氧，由於胎兒呼吸、臍動脈脈搏過於緩慢，且活動力低弱，救護人員立即實施新生兒心肺復甦術，還好經過急救後，胎兒呼吸及脈搏恢復正常，臉色紅潤，手腳開始有活動，處置後將母親及2名男嬰送醫，母子均安。

龜山消防分隊長黃章瑋表示，孕婦急產案件遇雙胞胎且「全包膜生產」機率極低，也考驗出勤人員的臨場反應及救護技術，所幸在支援單位的合力處置下母子均安。另外也提醒孕婦，平時應定期產檢，如遇大出血或大量羊水破裂等緊急情況時，應立即撥打119求救。