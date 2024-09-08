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稱「還錢給朋友」 台中80歲翁匯款5萬元…警到場拆穿詐團騙局

中央社／ 台中8日電

台中80歲蘇姓男子日前到銀行匯款稱「還錢給朋友」，行員發現有異報案，警方到場查看蘇男手機，得知他加入詐團投資群組要入金，蘇男知道受騙取消匯款，並感謝警方與行員協助。

台中市警局第一分局今天表示，西區派出所於8月31日下午1時，接獲轄內兆豐銀行中台中分行報案稱，蘇姓男子欲臨櫃匯款新台幣5萬元，疑似遭詐騙，請警方到場協助。

警方到場後，得知蘇姓男子單獨前往銀行準備匯款，當行員詢問匯款用途時，蘇男僅表示要償還朋友債務，行員察覺異常通報警方處理。經警方詢問蘇翁匯款原因，起初他堅持匯款是為了還朋友錢，且拒絕提供任何對話紀錄以佐證說法。

經過警方勸說，並分享多起類似的詐騙案例，蘇男才同意讓警方查看手機對話紀錄，經了解，蘇男加入不明來源的股票投資LINE群組，群組聲稱只需依照指示操作當沖股票，即可獲得高額回報。

警方並發現，詐騙集團還指導蘇男，若行員詢問匯款用途，便謊稱是「還錢給朋友」。在蘇男了解詐騙集團的手法後，讓他意識到自己險些落入騙局，隨即取消匯款，並感謝警方和行員的協助。

台中80歲蘇姓男子（右）日前到銀行匯款稱「還錢給朋友」，行員發現有異報案，警方到場勸說，並分享多起類似詐騙案例，查看蘇男手機後，得知他加入詐騙集團投資群組要入金，幸最後成功阻詐。圖／翻攝照片（中央社）
台中80歲蘇姓男子（右）日前到銀行匯款稱「還錢給朋友」，行員發現有異報案，警方到場勸說，並分享多起類似詐騙案例，查看蘇男手機後，得知他加入詐騙集團投資群組要入金，幸最後成功阻詐。圖／翻攝照片（中央社）

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