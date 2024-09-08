防砍人案再起…新北市府成立淡海、安環捷警隊 基層坦言：更像是保全

新北市府主管淡海輕軌、安坑輕軌及捷運環狀，警察局現已成立淡海捷運及安環捷運分隊，分別有13、28名警員進駐，今年7月研習也納入隨機砍人演練，不過基層員警坦言，捷警隊等同保全，沒有辦案權責，若發生案件還是回到轄區派出所、分局處理。

今年適逢北捷隨機殺人案10周年，台中捷運5月再度發生砍人案件，人心惶惶。新北市警局說，新北主管淡海輕軌、安坑輕軌及捷運環狀線，警局已成立淡海捷運分隊、安環捷運分隊，淡海捷運分隊目前有13名警員、安環分隊28名警員進駐。

新北市警局說，每日捷運營運時段6時至24時，規畫警力隨車與站體巡邏，保障民眾搭乘安全。同時針對捷運站體，在捷運營運尖峰時段，由捷運沿線轄區分局增加巡簽密度，加強捷運安全防護量能。

不過有基層員警說，今年7月研習時納入隨機砍人事件演練，鼓勵民眾優先按緊急鈴通知行控中心，再由中心通知相應單位，但實務上分案方式是以列車停在哪一個轄區，就由該區派出所、分局處理，畢竟捷運路網橫跨距離長，比如淡海捷警隊駐點在淡海新市鎮站附近，若在紅樹林站發生意外，從新市鎮出發還會塞車，不如由轄區的員警處理，捷警隊也沒有辦案權責，更像是保全。

議員黃淑君也批評，新北說要成立捷警隊，但現階段並沒有可行的SOP，從中捷發生高空掉落物、隨機砍人事件，都曾質詢捷運局如何因應，卻陸續發現夜間環狀線沒有站務人員、0403地震一開始無法掌握環狀線位移情況，事件發生時到底要找誰？雖然捷運局說會加強保全知能，但保全難以協助站務、且流程不明令人擔憂。

新北捷運公司說，除捷運公司及保全人員定期巡視外，捷運警察每日也會機動在系統內及車站周邊巡邏，提升見警率；如發生犯罪，恐嚇，疑似爆裂物等危安事件，捷運公司會優先疏散旅客，通報轄區警力及捷運警察協處，並通知軌道同業預為因應。