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TikTok無貨源電商給錢就能賺外快？ 男匯款投資被騙4萬

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

假投資詐騙話術不斷翻新，詐騙集團TikTok刊登「無貨源電商」廣告，招攬經營電商，稱只要投入資金、不必提供貨源，蕭姓男子匯款後聯繫不上對方，被騙4萬元。

警方調查，蕭姓男子上月在TikTok看到無貨源電商廣告，欲經營副業賺外快，私訊詢問後加入LINE，再被加進LINE電商群組；對方稱只要投入資金、不必提供貨源，傳送App要求下載，稱是TikTok客服，須儲值現金才能向代發商採購商品，代發商會出貨給買家，並將利潤匯給他。

他依指示匯款4萬元至對方指定帳戶，App顯示儲值、接到多筆訂單及完成交易賺取利潤，他欲出金時對方斷絕聯繫，驚覺受騙報案。

刑事局說，假投資手法多元，除股票、期貨、虛擬貨幣等投資標的，詐團以電商名義誘使投資，民眾上網看到投資機會應謹慎查證，可向165反詐騙專線諮詢。

詐騙集團在TikTok刊登「無貨源電商」廣告，招攬經營電商，稱只要投入資金、不必提供貨源，誘使民眾匯款後斷絕聯繫。圖／刑事局提供
詐騙集團在TikTok刊登「無貨源電商」廣告，招攬經營電商，稱只要投入資金、不必提供貨源，誘使民眾匯款後斷絕聯繫。圖／刑事局提供

TikTok 詐騙集團 電商

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