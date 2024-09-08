TikTok無貨源電商給錢就能賺外快？ 男匯款投資被騙4萬

假投資詐騙話術不斷翻新，詐騙集團在TikTok刊登「無貨源電商」廣告，招攬經營電商，稱只要投入資金、不必提供貨源，蕭姓男子匯款後聯繫不上對方，被騙4萬元。

警方調查，蕭姓男子上月在TikTok看到無貨源電商廣告，欲經營副業賺外快，私訊詢問後加入LINE，再被加進LINE電商群組；對方稱只要投入資金、不必提供貨源，傳送App要求下載，稱是TikTok客服，須儲值現金才能向代發商採購商品，代發商會出貨給買家，並將利潤匯給他。

他依指示匯款4萬元至對方指定帳戶，App顯示儲值、接到多筆訂單及完成交易賺取利潤，他欲出金時對方斷絕聯繫，驚覺受騙報案。