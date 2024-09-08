年輕人扶老婦進銀行顯有詐 永和警追查逮13名詐團

新北市73歲林姓婦人日前加入LINE投資群組，陸續面交8次遭詐330萬元。詐團食髓知味派出黃姓車手載林婦至銀行辦理清償證明，慫恿林婦將房屋抵押貸款繼續投資。永和警路過發現林婦被年輕男子帶進銀行直覺有異，立即進入銀行阻止林婦遭詐，經深入追查逮捕黃男等13名詐團成員，詢後依組織犯罪、詐欺罪嫌送辦。

據了解，遭詐的73歲林姓婦人目前已退休，名下擁有多筆房產經濟狀況優渥。林婦今年3月間加入投資LINE群組，被高獲利吸引於是下載對方提供的APP進行投資，陸續面交8次共330萬元給詐騙集團。

林婦因帳戶現金所剩無幾，見帳戶有高額獲利於是欲出金獲利了結，詐團看準林婦焦急心理，以須再投入交易稅費才能取回獲利等理由，慫恿林婦投入更多資金。但因林婦已無現金，詐團便推薦林婦向融資公司貸款，並派出黃姓車手開車載林婦至銀行辦理房屋清償證明，以便後續辦理房屋抵押。

當黃男開車載林婦至銀行時，永和警員巡邏經過發現林婦被1名年輕男子帶進銀行，2人行為舉止像陌生人不像祖孫關係，研判婦人遭詐騙立即通報勤指中心調派警力到場。警員不斷勸阻林婦這是詐騙，但林婦依然深信不疑堅持要辦理清償證明，警員因查無犯罪事證，只能讓黃男離去。