聽新聞
test
0:00 / 0:00
年輕人扶老婦進銀行顯有詐 永和警追查逮13名詐團
新北市73歲林姓婦人日前加入LINE投資群組，陸續面交8次遭詐330萬元。詐團食髓知味派出黃姓車手載林婦至銀行辦理清償證明，慫恿林婦將房屋抵押貸款繼續投資。永和警路過發現林婦被年輕男子帶進銀行直覺有異，立即進入銀行阻止林婦遭詐，經深入追查逮捕黃男等13名詐團成員，詢後依組織犯罪、詐欺罪嫌送辦。
據了解，遭詐的73歲林姓婦人目前已退休，名下擁有多筆房產經濟狀況優渥。林婦今年3月間加入投資LINE群組，被高獲利吸引於是下載對方提供的APP進行投資，陸續面交8次共330萬元給詐騙集團。
林婦因帳戶現金所剩無幾，見帳戶有高額獲利於是欲出金獲利了結，詐團看準林婦焦急心理，以須再投入交易稅費才能取回獲利等理由，慫恿林婦投入更多資金。但因林婦已無現金，詐團便推薦林婦向融資公司貸款，並派出黃姓車手開車載林婦至銀行辦理房屋清償證明，以便後續辦理房屋抵押。
當黃男開車載林婦至銀行時，永和警員巡邏經過發現林婦被1名年輕男子帶進銀行，2人行為舉止像陌生人不像祖孫關係，研判婦人遭詐騙立即通報勤指中心調派警力到場。警員不斷勸阻林婦這是詐騙，但林婦依然深信不疑堅持要辦理清償證明，警員因查無犯罪事證，只能讓黃男離去。
警員隨後聯絡林婦女兒到場規勸並帶林婦返家，經一夜長談溝通開導後，林婦才將過程娓娓道出，並拿出厚厚一疊與詐團面交的交易證明向警方報案。永和警方立即成立專案小組展開調查，八月底持拘票、搜索票兵分多處逮捕22歲黃男、車手、收水手共13名嫌犯，並查扣假收據、手機及BMW轎車等證物。詢後依組織犯罪及詐欺罪嫌將黃男等13人移送法辦，法官裁定黃男收押，其餘擇交保，警方也將持續擴大追查其他共犯。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言