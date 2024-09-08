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影／海上火燒船畫面曝光 海巡艇射水未發現漏油汙染

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

顏姓船長駕船出海捕魚，今晨要進澳底漁港卸魚時，漁船起火燃燒，船上13人都獲救。海巡署艦隊分署派遣船艇前往灌救，並未發現漏油汙染，並已提醒來往船隻注意航行安全。

顏姓船長日前駕駛CT5（100噸以上未滿200噸）漁船，從宜蘭南方澳漁港前往北方海域捕魚，船上有3名台灣人和10名印尼籍船員。回程時決定就近前往澳底漁港卸魚，聯絡2輛卡車前來載貨，沒想到漁船航行到距鼻頭約1浬處起火燃燒。

顏姓船長表示，因為要進港了，所以已把漁工叫醒準備卸魚。有人發現配電房起火燃燒時，拿滅火器想滅火但是失敗，後來濃煙起來越大，根本無法再進艙間，才開始逃生，因為已沒法放下救生筏，最後由附附的漁船救了他們。

海巡署北部分署第2岸巡隊龍洞安檢所守望哨，今早7點發現鼻頭外海1浬處，有艘漁船冒出大量黑色濃煙，研判火燒船，回報海巡署第2巡防區指揮部，指派艦隊分署第1（基隆）海巡隊PP-10050、第16（澳底）海巡隊PP-3566巡防艇趕赴現場。

海巡人員抵達現場，發現漁船持續燃燒，船上13人已被友船救援上船載往澳底漁港。巡防艇射水滅火，目視並未發現海面有漏油汙染，並通知航政機關發布礙航公告，提醒來往船隻注意航行安全。

顏姓船長駕船出海捕魚，今晨要進澳底漁港卸魚時，漁船起火燃燒，海巡署獲報派遣海巡艇前往灌救。記者邱瑞杰／翻攝
顏姓船長駕船出海捕魚，今晨要進澳底漁港卸魚時，漁船起火燃燒，海巡署獲報派遣海巡艇前往灌救。記者邱瑞杰／翻攝
顏姓船長駕船出海捕魚，今晨要進澳底漁港卸魚時，漁船起火燃燒，海巡署獲報派遣海巡艇前往灌救。記者邱瑞杰／翻攝
顏姓船長駕船出海捕魚，今晨要進澳底漁港卸魚時，漁船起火燃燒，海巡署獲報派遣海巡艇前往灌救。記者邱瑞杰／翻攝
顏姓船長駕船出海捕魚，今晨要進澳底漁港卸魚時，漁船起火燃燒，海巡署獲報派遣海巡艇前往灌救。記者邱瑞杰／翻攝
顏姓船長駕船出海捕魚，今晨要進澳底漁港卸魚時，漁船起火燃燒，海巡署獲報派遣海巡艇前往灌救。記者邱瑞杰／翻攝
顏姓船長駕船出海捕魚，今晨要進澳底漁港卸魚時，漁船起火燃燒，海巡署獲報派遣海巡艇前往灌救。記者邱瑞杰／翻攝
顏姓船長駕船出海捕魚，今晨要進澳底漁港卸魚時，漁船起火燃燒，海巡署獲報派遣海巡艇前往灌救。記者邱瑞杰／翻攝
顏姓船長駕船出海捕魚，今晨要進澳底漁港卸魚時，漁船起火燃燒，海巡署獲報派遣海巡艇前往灌救。記者邱瑞杰／翻攝
顏姓船長駕船出海捕魚，今晨要進澳底漁港卸魚時，漁船起火燃燒，海巡署獲報派遣海巡艇前往灌救。記者邱瑞杰／翻攝
顏姓船長駕船出海捕魚，今晨要進澳底漁港卸魚時，漁船起火燃燒，海巡署獲報派遣海巡艇前往灌救。記者邱瑞杰／翻攝
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顏姓船長駕船出海捕魚，今晨要進澳底漁港卸魚時，漁船起火燃燒，海巡署獲報派遣海巡艇前往灌救。記者邱瑞杰／翻攝
顏姓船長駕船出海捕魚，今晨要進澳底漁港卸魚時，漁船起火燃燒，海巡署獲報派遣海巡艇前往灌救。記者邱瑞杰／翻攝

台灣人 海巡署 漏油

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