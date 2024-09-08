遇重大緊急事故高雄捷警如何因應 警公布答案

北捷10年前發生鄭捷隨機砍人案，引發社會恐慌；中捷今年5月也發生男子持刀砍人案，捷運警察人力與機動性引發外界矚目；編製60名外勤警力的高雄捷運警察，管轄捷運和輕軌站共計77站，捷警隊表示，若遇重大緊急事故，亦會同步通知警察局及轄區派出所和分局偵查隊抵達現場因應。

高雄捷運警察隊表示，高雄捷警管轄捷運和輕軌共77站，其中捷運39站、輕軌38站。目前外勤警力60人，包含保大支援4人，尖峰時段警力約34人，非尖峰時段約25人。

高雄捷警隊表示，若警捷所轄的捷運和輕軌發生狀況，通常會希望接獲報案的同仁於10分鐘以內到達，接獲報案抵達現場時間平均約10至15分鐘，有約4成案件都要超過10分鐘才能抵達現場。

捷警隊指出，由於執勤同仁多數搭捷運，要配合捷運車班趕赴報案地，如接獲案件，會請線上最近的警力前往，因此目前規畫7處待命點。此外，哈瑪星站、都會公園站、美麗島站、生態園區站、輕軌機廠站均配置有警用汔、機車，以利緊急突發狀況使用。