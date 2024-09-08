快訊

00915到底強什麼？漲幅所有高股息都望塵莫及！ 存股哥：00713的平價替代版

一到下午就犯睏想睡？專家教你如何有效率午睡為身體充電

水溶性維他命過量沒關係？權威期刊揭維他命C誘發急性腎損傷

遇重大緊急事故高雄捷警如何因應 警公布答案

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

北捷10年前發生鄭捷隨機砍人案，引發社會恐慌；中捷今年5月也發生男子持刀砍人案，捷運警察人力與機動性引發外界矚目；編製60名外勤警力的高雄捷運警察，管轄捷運和輕軌站共計77站，捷警隊表示，若遇重大緊急事故，亦會同步通知警察局及轄區派出所和分局偵查隊抵達現場因應。

高雄捷運警察隊表示，高雄捷警管轄捷運和輕軌共77站，其中捷運39站、輕軌38站。目前外勤警力60人，包含保大支援4人，尖峰時段警力約34人，非尖峰時段約25人。

高雄捷警隊表示，若警捷所轄的捷運和輕軌發生狀況，通常會希望接獲報案的同仁於10分鐘以內到達，接獲報案抵達現場時間平均約10至15分鐘，有約4成案件都要超過10分鐘才能抵達現場。

捷警隊指出，由於執勤同仁多數搭捷運，要配合捷運車班趕赴報案地，如接獲案件，會請線上最近的警力前往，因此目前規畫7處待命點。此外，哈瑪星站、都會公園站、美麗島站、生態園區站、輕軌機廠站均配置有警用汔、機車，以利緊急突發狀況使用。

捷警隊強調，若遇緊急狀況，會同時警察局勤指中心通知鄰近輕軌和捷運的當地轄區最近派出所，此外，若是重大案件，也會同步通知分局偵查隊到場處置。

圖為高雄市捷運警察隊在捷運站體內執勤畫面。高雄市捷運警察隊提供
圖為高雄市捷運警察隊在捷運站體內執勤畫面。高雄市捷運警察隊提供
圖為高雄市捷運警察隊在捷運上執勤畫面。高雄市捷運警察隊提供
圖為高雄市捷運警察隊在捷運上執勤畫面。高雄市捷運警察隊提供
圖為高雄市捷運警察隊在捷運上執勤畫面。高雄市捷運警察隊提供
圖為高雄市捷運警察隊在捷運上執勤畫面。高雄市捷運警察隊提供
圖為高雄市捷運警察隊在輕軌列車站執勤守望畫面。高雄市捷運警察隊提供
圖為高雄市捷運警察隊在輕軌列車站執勤守望畫面。高雄市捷運警察隊提供
圖為高雄市捷運警察隊在捷運上執勤畫面。高雄市捷運警察隊提供
圖為高雄市捷運警察隊在捷運上執勤畫面。高雄市捷運警察隊提供

警察 輕軌 高雄捷運

延伸閱讀

高雄田寮月世界熱氣球公布場次 本月中旬開放搶票

火星人布魯諾高雄開唱 狂粉郭書瑤變身「人形螢光棒」網轟：很干擾

2024高雄街舞大賽落幕 Mintha抱走18萬首獎

北捷117站尖峰時刻捷運警僅42人 議員：難怪轄區比捷警快

相關新聞

台中消防員墾丁潛水無意識 同事拉上岸醫打強心針救回

台中市消防局第五救災救護大隊張姓組員，今天休假與同事到墾丁台電核三廠出水口周遭自費潛水，上午八點多時被同事發現他疑似溺水...

影／漁船海上起火 東北角陸地清楚可見黑煙巨柱往上竄

新北市貢寮外海今早有漁船在海上起火燃燒，從東北角陸地清楚看見大量黑煙一直往上竄，海巡署獲報前往協助滅火，船上的3人台籍、...

汐止大同路聯合報前驚見火燒車 輪框磨地釀災車陷火海

新北市汐止區大同路一段今天上午發生火燒車。60多歲婦人上午7時許駕駛廂型車行經聯合報大樓前時，車輛突然起火燃燒。民眾見狀...

影／捕魚一輩子買的船 海上起火燃燒 船長嘆：都沒了

1艘CT5（100噸以上未滿200噸）漁船捕魚後，今天清晨要進入澳底漁港卸魚時，疑配電盤房附近起火燃燒。顏姓船長說，因為...

影／國5工程車鬼切迴轉害轎車就差3公尺險撞 驚險畫面曝光挨批

收假日國5車流都相當多，前天周5晚上在國5彭山隧道前出現工程車違規迴轉進入南下車道，未留意車右的直線行駛轎車，兩車就差3...

台南市出租套房清晨失火 中年女房客意識不清送醫

台南市中西區正德街內一棟3樓出租套房大樓，今天清晨約5點40分發生火災；2、3樓冒出濃煙，消防人員到場後先疏散3名房客，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。