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遊覽車直闖南庄加里山登山口 疑導航惹的禍
一輛滿載乘客的遊覽車9月6日要到苗栗縣南庄鄉向天湖，疑導航誤闖加里山鹿場登山口，農路越走越狹窄，部落族人發現及時攔阻，倒車300多公尺才脫困，還好人車平安，行程因此耽誤近半個小時。
苗21線通往南庄鄉鹿場部落、加里山登山口，在山腰13公里石門以上，禁行甲、乙類大客車約30年，一山之隔的向天湖，必須走苗21線支線向天湖聯絡道，並沒有管制大客車，一輛遊覽車9月6日闖進加里山鹿場登山口，引起族人的側目，30年沒有看過遊覽車上鹿場。
登山口的農路越來越窄，族人趕緊攔阻，司機才發現導航錯誤，但遊覽車無法迴轉，司機倒車約300公尺到鹿場部落空曠處迴轉，才順移下山走向天湖聯絡道，來回約半個小時，結束「迷航之旅」。
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