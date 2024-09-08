影／國5工程車鬼切迴轉害轎車就差3公尺險撞 驚險畫面曝光挨批

收假日國5車流都相當多，前天周5晚上在國5彭山隧道前出現工程車違規迴轉進入南下車道，未留意車右的直線行駛轎車，兩車就差3公尺就撞上，轎車內女子驚聲尖叫，駕駛情急下把車子從內側車道急切外側車道，驚險畫面曝光後網友大罵工程車「誇張」、「太扯了」。

林姓網友在臉書留言「晚上20:35分左右經過彭山隧道嗎？（回宜蘭方向），昨晚和一台工程車差一點發生車禍，可惜沒拍到車牌」，他附上行車影片，希望有人錄下工程車車號。畫面中，一輛黃色工程車在彭山隧道前的迴轉道迴轉，開入南下主線車道時未注意直線來車，轎車車內原本播放音樂，突然出現「啊~~」尖叫聲。

駕駛看到眼前突冒出工程車，幸好反應快從內側車道急切外側車道，避免災難，驚險一瞬間，兩車就差3公尺就撞上，造成轎車內物品散落一地。

網友一面倒怒批「這太扯了吧」、「這一定要去投訴」、「駕駛反應很快沒事，不然絕對出人命」、「還好右邊當下沒車，不然真的連環車禍」、「拜託去申訴，你放過他，下次他就害死人」。

還有人質疑「這樣開出來不用交管嗎？」、「不用導引警示燈嗎？」、「很多人反應那邊工程車都害他們差點車禍」；原po餘悸猶存回應「這樣真的超可怕，今天換成別人來不及就撞上去了 」、「雖然工程人員很辛苦，也是要好好遵守交通秩序」、「他們開車感覺都沒在看」、「 太誇張」。