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影／國5工程車鬼切迴轉害轎車就差3公尺險撞 驚險畫面曝光挨批
收假日國5車流都相當多，前天周5晚上在國5彭山隧道前出現工程車違規迴轉進入南下車道，未留意車右的直線行駛轎車，兩車就差3公尺就撞上，轎車內女子驚聲尖叫，駕駛情急下把車子從內側車道急切外側車道，驚險畫面曝光後網友大罵工程車「誇張」、「太扯了」。
林姓網友在臉書留言「晚上20:35分左右經過彭山隧道嗎？（回宜蘭方向），昨晚和一台工程車差一點發生車禍，可惜沒拍到車牌」，他附上行車影片，希望有人錄下工程車車號。畫面中，一輛黃色工程車在彭山隧道前的迴轉道迴轉，開入南下主線車道時未注意直線來車，轎車車內原本播放音樂，突然出現「啊~~」尖叫聲。
駕駛看到眼前突冒出工程車，幸好反應快從內側車道急切外側車道，避免災難，驚險一瞬間，兩車就差3公尺就撞上，造成轎車內物品散落一地。
網友一面倒怒批「這太扯了吧」、「這一定要去投訴」、「駕駛反應很快沒事，不然絕對出人命」、「還好右邊當下沒車，不然真的連環車禍」、「拜託去申訴，你放過他，下次他就害死人」。
還有人質疑「這樣開出來不用交管嗎？」、「不用導引警示燈嗎？」、「很多人反應那邊工程車都害他們差點車禍」；原po餘悸猶存回應「這樣真的超可怕，今天換成別人來不及就撞上去了 」、「雖然工程人員很辛苦，也是要好好遵守交通秩序」、「他們開車感覺都沒在看」、「 太誇張」。
國道警察第九大隊表示，事發9月6 日晚上 20時35分，當時有高公局外包廠商工程車在附近施工，迴轉處是公務車車道，工程車疑似迴轉時要切入主線，違反道路交通安全管理條例33條1項4款，汽車行駛於高速公路、快速公路未依規定變換車道，可處駕駛人3000元以上6000元以下罰款，事後會進行調查釐清責任。
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