台中消防員墾丁潛水無意識 同事拉上岸醫打強心針救回

台中市消防局第五救災救護大隊張姓組員，今天休假與同事到墾丁台電核三廠出水口周遭自費潛水，上午八點多時被同事發現他疑似溺水，拉上岸時一度無生命跡象，經緊急CPR後送醫，恆春旅遊醫院打強心針後恢復心跳，今天上午十點半轉送高雄醫學大學附設中和紀念醫院急救，台中市消防局表示，接獲通報後，已由大隊派員南下關心狀況。

屏東消防局表示，今上午8點13分接獲報案，在核三廠出水口，後壁湖出水口潛水區域，53歲張姓男子潛水發生溺水意外，同行友人趕緊通報消防局，恆春分隊出動救護車1車2人，抵達現場時，張男OHCA無生命跡象，送恆春旅遊醫院、再轉高醫救治。