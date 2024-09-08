汐止大同路聯合報前驚見火燒車 輪框磨地釀災車陷火海

新北市汐止區大同路一段今天上午發生火燒車。60多歲婦人上午7時許駕駛廂型車行經聯合報大樓前時，車輛突然起火燃燒。民眾見狀趕打119報警，新北市消防局出動3車7人到場灌救，當時發現整輛車已陷入火海，所幸車主已及逃離，火勢在半小時後被撲滅，確切起火原因仍待火調人員調查。

據了解，60歲婦人駕駛廂型車行經大同路一段時，有目擊者發現廂型車疑輪胎失壓，但婦人未察仍持續行駛，車輪框與地面因強烈摩擦過熱，先冒出大量濃煙後隨即起火，整輛車付之一炬，所幸婦人及時逃出車外並未受傷。