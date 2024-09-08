影／韓國妹子皮夾掉了 警跳下淡水河幫忙拾回

新北市淡水捷運站後方河岸公園，4日晚上有1名韓國籍年輕女生驚慌失措，民眾聽不懂她在說什麼，直接報警求助，原來是拍照的時候手滑，皮夾掉進淡水河。員警直接跳下去幫忙撿，幸好剛是退潮，河岸邊是乾的啦！

24歲洪姓韓國籍女生來台自由行，4日晚上7時許獨自到淡水旅遊，旁邊民眾看見她慌慌張張手足無措，手指著黑漆漆的護欄外河岸，但聽不懂她說什麼，便主動幫忙打110報案，只說有外籍遊客需要協助。

淡水警分局中山路派出所警員湯嘉宸、薛天喜到場，透過手機翻譯軟體才明白，原來她手上又拿手機、又拿飲料杯和皮夾，拍照的時候手一滑，皮夾掉落欄杆外的淡水河，內有證件、金融卡、現金，萬一遺失很麻煩。