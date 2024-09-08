影／捕魚一輩子買的船 海上起火燃燒 船長嘆：都沒了

1艘CT5（100噸以上未滿200噸）漁船捕魚後，今天清晨要進入澳底漁港卸魚時，疑配電盤房附近起火燃燒。顏姓船長說，因為快進港了，已把漁工叫醒，發現無法自行滅火，13人都及時逃生。自己捕了一輩子的魚，才買這艘船，沒想到被火燒了，幽幽的說「都沒了」。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心今天上午7點左右，接獲在貢寮區龍洞灣岬步道的民眾報案，指從龍洞灣岬步道往海上看過去，海面有漁船起火，距離岸邊約1公里。海巡隊也接獲報案，調派消防艇前往滅火。

因為起火燃燒的漁船上共有3名台灣、10名外籍漁工，消防局出動19車32人前往現場。顏姓船長等13人被其他漁船救上船後，載回澳底漁港，13人都說沒有受傷，不用送醫。

顏姓船長說，漁船從宜蘭南方澳漁港出海作業，前往台灣北方海域捕魚，回程時就近前往澳底漁港卸魚，並已聯絡2輛卡車前往裝載魚貨。

顏姓船長表示，因為快進港了，所以已經把漁工全部叫醒，準備卸魚前的準備工作，因此現配電寸附近起火燃燒時，火勢還不算大。大家拿滅火器想滅火，但是失敗，最後濃煙起來越大，根本無法再進室艙間，才開始逃生，但因已無電力，沒法使用救生筏，還好友船在附附救了他們。