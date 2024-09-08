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太狂了！台南轎車後座塞機車行駛 警：依法開罰
網路流傳昨天在台南市歸仁區歸仁大道上，有輛轎車後座載運機車，網友說:「太狂了！」。歸仁警分局今天說，經檢視影片，這輛汽車駕駛人已違反道路交通管理條例第30條規定，警方將通知相關人到案說明後依規定開罰。
台南網友在社會事新聞影音臉書社群PO文爆料此事，直說:「太狂了！ 」機車怎麼進去的？這種場景想不到在台灣也能看見。警方調查後說，警方一開始以為題機車失竊，但清查機車車牌和汽車車牌號碼為同一車主所有，研判不是竊案，將通知車主到案說明。
歸仁警分局呼籲民眾，汽車行駛道路載運貨物必須穩妥，車門及車廂應能關閉良好，且物品應捆扎牢固，堆放平穩，不得突出車身兩側。違者將依道路交管理處罰條例第30條規定，處汽車駕駛人新台幣3000元以上1萬8000元以下罰款並責令改正或禁止通行。
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