下班警鷹眼識破詐欺車手 呼叫支援逮面交現行犯

台南市程姓女被害人遭到電信投資詐騙，詐騙集團顧姓女車手前天深夜10點多約她在台南市南區大同路某超商面交20萬元，恰巧派出所警員下班後到超商買東西發現可疑，連繫線上警網盤查，順利查獲女扮男裝車手，保住被害人20萬元現金，警詢後依詐欺罪嫌法辦。

台南市警六分局大林派出所警員蘇政守，本月6日晚10點多，下班行經大同路超商要購物，發現店內人員可疑即入內查看，進入時雙方正在簽收據及交付現金，而從可視資料發現，極可能為詐騙集團成員與被害人正在交情，緊急聯繫線上警網前來盤查。

雖程姓女被害人一開始認為未遭詐騙，但經警方一再對被害人說明，她所接收到的訊息皆為詐騙集團常用投資詐騙手法及話術，被害人才恍然大悟並驚覺遭詐騙。

據了解，程姓女被害人誤信詐騙集團投資股票詐術，加入一些以投資為名的群組，經由群組內所謂老師的分析，以為能從中獲利，不知已掉入詐騙集團的陷阱，所幸警方即時發現成功為她守住新台幣20萬元現金。另顧姓女車手（30歲）除被警方逮捕外，並查扣其身上所攜帶虛假收據及工作證，全案詢後依詐欺罪嫌移送偵辦。據悉，顧姓女車手因缺錢花用，首次擔任車手從彰化來台南取款。