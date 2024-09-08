快訊

火星人布魯諾高雄開唱 狂粉郭書瑤變身「人形螢光棒」網轟：很干擾

補鋅不是只能吃海鮮！一圖看懂常見含鋅食物：2類食物含量多

下班警鷹眼識破詐欺車手 呼叫支援逮面交現行犯

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市程姓女被害人遭到電信投資詐騙，詐騙集團顧姓女車手前天深夜10點多約她在台南市南區大同路某超商面交20萬元，恰巧派出所警員下班後到超商買東西發現可疑，連繫線上警網盤查，順利查獲女扮男裝車手，保住被害人20萬元現金，警詢後依詐欺罪嫌法辦。

台南市警六分局大林派出所警員蘇政守，本月6日晚10點多，下班行經大同路超商要購物，發現店內人員可疑即入內查看，進入時雙方正在簽收據及交付現金，而從可視資料發現，極可能為詐騙集團成員與被害人正在交情，緊急聯繫線上警網前來盤查。

雖程姓女被害人一開始認為未遭詐騙，但經警方一再對被害人說明，她所接收到的訊息皆為詐騙集團常用投資詐騙手法及話術，被害人才恍然大悟並驚覺遭詐騙。

據了解，程姓女被害人誤信詐騙集團投資股票詐術，加入一些以投資為名的群組，經由群組內所謂老師的分析，以為能從中獲利，不知已掉入詐騙集團的陷阱，所幸警方即時發現成功為她守住新台幣20萬元現金。另顧姓女車手（30歲）除被警方逮捕外，並查扣其身上所攜帶虛假收據及工作證，全案詢後依詐欺罪嫌移送偵辦。據悉，顧姓女車手因缺錢花用，首次擔任車手從彰化來台南取款。

六分局長林獻力表示，對於一些號稱高獲利或穩賺不賠的投資，皆應小心面對，因為這些可能都是詐騙集團所設圈套。另打擊詐欺是目前警方最重要工作，警方除全力查緝提領及面交車手外，也與金融機構合作阻詐，防止民眾被騙。

詐騙女車手女扮男裝（左下者），在超商要涉嫌面交取款被警方查獲法辦。記者黃宣翰／翻攝
詐騙女車手女扮男裝（左下者），在超商要涉嫌面交取款被警方查獲法辦。記者黃宣翰／翻攝

台南 詐騙集團 車手

延伸閱讀

影／詐團騙了16萬續要150萬 新北男投資夢醒了報警逮3人

詐騙集團呈現跨國性 刑事局滾動檢討打詐政策

遊北海道出事！台灣觀光客街頭被撂倒 62歲現行犯落網

日本千葉縣76歲女子當街被刺 現行犯落網

相關新聞

影／漁船海上起火 東北角陸地清楚可見黑煙巨柱往上竄

新北市貢寮外海今早有漁船在海上起火燃燒，從東北角陸地清楚看見大量黑煙一直往上竄，海巡署獲報前往協助滅火，船上的3人台籍、...

影／捕魚一輩子買的船 海上起火燃燒 船長嘆：都沒了

1艘CT5（100噸以上未滿200噸）漁船捕魚後，今天清晨要進入澳底漁港卸魚時，疑配電盤房附近起火燃燒。顏姓船長說，因為...

台南市出租套房清晨失火 中年女房客意識不清送醫

台南市中西區正德街內一棟3樓出租套房大樓，今天清晨約5點40分發生火災；2、3樓冒出濃煙，消防人員到場後先疏散3名房客，...

汐止大同路聯合報前驚見火燒車 輪框磨地釀災車陷火海

新北市汐止區大同路一段今天上午發生火燒車。60多歲婦人上午7時許駕駛廂型車行經聯合報大樓前時，車輛突然起火燃燒。民眾見狀...

太狂了！台南轎車後座塞機車行駛 警：依法開罰

網路流傳昨天在台南市歸仁區歸仁大道上，有輛轎車後座載運機車，網友說:「太狂了！」。歸仁警分局今天說，經檢視影片，這輛汽車...

影／人妻水安宮站驚聲尖叫...夫臉朝下倒警救出鬼門關

台中市曾姓男子與妻子在上月底搭乘捷運出水安宮站，未料曾在步出捷運站外，突然臉朝下倒地，除了嚇壞附近民眾之外，曾妻也驚聲尖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。