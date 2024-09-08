中年男跑進警所雙手抱頭...查無指紋 警用兩招查身分
台中市張姓男子在4日跑進派出所雙手抱頭，警方上前關心時，張語焉不詳，警方判斷張疑有身心狀況，想利用指紋查出身分時，查無訊息，警方再利用人臉辨識系統、地緣關係清查，總算確認張男身分，聯絡家屬到場接回，家屬說，會替張申請指紋建檔，以避免類似狀況再發生。
張姓男子（47歲）在4日時突然走進第三警分局立德所，逕自坐到所內門旁的椅子，不發一語、雙手抱頭，警員上前關心，張始終沉默以對，懷疑張有身心狀況，不過張身無證件，警員劉佳竺、顏英全帶著他前往分局偵查隊，嘗試透過按捺指紋、人臉辨識，找出身分，曾緊摀耳朵，透露不安，警方將播放廣播輕音樂，曾放鬆心情，唱起「鼓聲若響」。
雖然指紋捺印未果，但警方利用人臉辨識系統、地緣關係多重比對，查出張男身分，確認張家就住在派出所附近。
張男家人到場後表示，張男有身心狀況，平時外出散步都會自行返家，不知會此次為何會跑進派出所不回家，家人也不清楚，會替張申請指紋按捺自願建檔，對於警方的積極協助十分感謝。
警方呼籲，民眾家中若有走失之虞的親人，除多家留意陪伴，也可讓家人隨身攜帶可供協尋的資訊，或申請配戴防走失手鍊，可帶易走失家人前往各分局偵查隊申請捺印指紋建檔，如警方有接獲報案可即時掌握身分助其返家。而街頭上若有發現疑似需要協助的民眾，也請不吝伸出援手，通知警方到場，讓他們能安全返回家人身旁。
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