聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／人妻水安宮站驚聲尖叫...夫臉朝下倒警救出鬼門關
台中市曾姓男子與妻子在上月底搭乘捷運出水安宮站，未料曾在步出捷運站外，突然臉朝下倒地，除了嚇壞附近民眾之外，曾妻也驚聲尖叫，不知如何是好，幸好當時大墩所警員在該處守望，上前察看狀況時，確認曾仍有呼吸心跳，經聯絡救護人員到場後，曾恢復意識，警消提醒曾，需到醫院檢查，以免衍生後續狀況。
第四警分局大墩所警員楊程翔在上月底在文心路、大業路守望，捷運水安宮站外突然一陣騷動，曾姓男子（65歲）突然倒臥在地，曾妻則驚慌失措、尖叫，不知如何是好，警員見狀趕忙查看曾狀況。
曾妻求助直說「他心臟不好」，警員發現曾仍有微弱呼吸、脈搏，在119救護人員到場前，嘗試拍肩喚醒男子，曾突然睜開雙眼但無法言語。
警員確認曾男生命徵象趨於穩定後，一邊安慰曾妻，一邊檢視曾有無其他傷勢，等候救護人員到場接手。
曾在稍事休息片刻後，已可簡單對答，突然的身體狀況，險些危急性命，曾妻再三感謝警員不僅遇事處變不驚，還能顧及他們的情緒，這次生死攸關，幸運撿回一條命，決定好好就醫檢查。
第四警分局長陳祥麟說，民眾平時應多留意自身身體狀況，隨時自我檢查，降低意外發生之可能，若遇緊急狀況，可立即撥打110、119報案請求協助。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言