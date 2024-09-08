快訊

獨／新光大股東林伯翰親筆信 將出馬徵委託書「反新新併」

送暖？陳水扁貼與柯文哲合照 寫下「同是天涯淪落人」

Apple Watch 10終極5大看點曝！大螢幕、更薄錶殼 還有「最強健康武器」搶市

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／人妻水安宮站驚聲尖叫...夫臉朝下倒警救出鬼門關

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市曾姓男子與妻子在上月底搭乘捷運出水安宮站，未料曾在步出捷運站外，突然臉朝下倒地，除了嚇壞附近民眾之外，曾妻也驚聲尖叫，不知如何是好，幸好當時大墩所警員在該處守望，上前察看狀況時，確認曾仍有呼吸心跳，經聯絡救護人員到場後，曾恢復意識，警消提醒曾，需到醫院檢查，以免衍生後續狀況。

第四警分局大墩所警員楊程翔在上月底在文心路、大業路守望，捷運水安宮站外突然一陣騷動，曾姓男子（65歲）突然倒臥在地，曾妻則驚慌失措、尖叫，不知如何是好，警員見狀趕忙查看曾狀況。

曾妻求助直說「他心臟不好」，警員發現曾仍有微弱呼吸、脈搏，在119救護人員到場前，嘗試拍肩喚醒男子，曾突然睜開雙眼但無法言語。

警員確認曾男生命徵象趨於穩定後，一邊安慰曾妻，一邊檢視曾有無其他傷勢，等候救護人員到場接手。

曾在稍事休息片刻後，已可簡單對答，突然的身體狀況，險些危急性命，曾妻再三感謝警員不僅遇事處變不驚，還能顧及他們的情緒，這次生死攸關，幸運撿回一條命，決定好好就醫檢查。

第四警分局長陳祥麟說，民眾平時應多留意自身身體狀況，隨時自我檢查，降低意外發生之可能，若遇緊急狀況，可立即撥打110、119報案請求協助。

台中市曾姓男子在8月底與妻子步出捷運水安宮站時，突然臉朝下倒地，幸好警消即時提供協助。記者陳宏睿／翻攝
台中市曾姓男子在8月底與妻子步出捷運水安宮站時，突然臉朝下倒地，幸好警消即時提供協助。記者陳宏睿／翻攝
台中市曾姓男子在8月底與妻子步出捷運水安宮站時，突然臉朝下倒地，幸好警消即時提供協助。記者陳宏睿／翻攝
台中市曾姓男子在8月底與妻子步出捷運水安宮站時，突然臉朝下倒地，幸好警消即時提供協助。記者陳宏睿／翻攝

台中市 捷運

延伸閱讀

人生勝利組老公有特殊性癖好…婚後要求每月2次 人妻崩潰︰比當妓女還慘

影／金門瘋博餅！各鄉鎮祭大獎 金城鎮狀元獨得「黃金一兩」

人妻放空這檔股「遭大象踩死」全年獲利一夕烏有 哭喊：對不起老公

開放陸客有譜了？ 金門縣府將邀福建踩線團來訪

相關新聞

影／漁船海上起火 東北角陸地清楚可見黑煙巨柱往上竄

新北市貢寮外海今早有漁船在海上起火燃燒，從東北角陸地清楚看見大量黑煙一直往上竄，海巡署獲報前往協助滅火，船上的3人台籍、...

台南市出租套房清晨失火 中年女房客意識不清送醫

台南市中西區正德街內一棟3樓出租套房大樓，今天清晨約5點40分發生火災；2、3樓冒出濃煙，消防人員到場後先疏散3名房客，...

影／人妻水安宮站驚聲尖叫...夫臉朝下倒警救出鬼門關

台中市曾姓男子與妻子在上月底搭乘捷運出水安宮站，未料曾在步出捷運站外，突然臉朝下倒地，除了嚇壞附近民眾之外，曾妻也驚聲尖...

網路情人要送美金 七旬男陷情網險被騙159萬元

72歲王姓老翁遇上網路愛情詐騙，女網友自稱烏克蘭籍女子要來台同住，要寄美金來台卻卡在海關，以關稅及手續費請求王匯款；王信...

澎湖老船長跳船上岸 失足落水溺斃

澎湖縣馬公第三漁港7日晚發生落海死亡意外，澎湖籍「榮德利」漁船船長陳姓老翁自漁船要跳船上岸，失足落海失蹤，消防局據報派員下...

廣角鏡／疑因雷擊 樹倒砸車2傷

新北昨午後發生大雷雨，26歲張姓男子開車行經土城區中央路四段、福田路口時，疑似雷擊樹倒，正好砸中汽車車頂正上方，張男頸部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。