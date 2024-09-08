影／漁船海上起火 東北角陸地清楚可見黑煙巨柱往上竄

新北市貢寮外海今早有漁船在海上起火燃燒，從東北角陸地清楚看見大量黑煙一直往上竄，海巡署獲報前往協助滅火，船上的3人台籍、10人外籍男子，都及時被前往馳援的漁船救起，沒有人受傷。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心今天上午7點左右，接獲在貢寮區龍洞灣岬步道的民眾報案，指從龍洞灣岬步道往海上看過去，海面有漁船起火，距離岸邊約1公里。

海巡隊也接獲報案，調派消防艇進行滅火。船上顏姓船長等13人，都已跳船並由附近的漁船救上船，載回澳底漁港。

消防局出動第6大隊部、瑞芳中隊和貢寮、瑞芳、雙溪、瑞亭、金山及汐止分隊，共19車32人前往現場，傷者上岸後，表示都沒有受傷，不用送醫。