快訊

獨／新光大股東林伯翰親筆信 將出馬徵委託書「反新新併」

送暖？陳水扁貼與柯文哲合照 寫下「同是天涯淪落人」

Apple Watch 10終極5大看點曝！大螢幕、更薄錶殼 還有「最強健康武器」搶市

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／漁船海上起火 東北角陸地清楚可見黑煙巨柱往上竄

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

新北市貢寮外海今早有漁船在海上起火燃燒，從東北角陸地清楚看見大量黑煙一直往上竄，海巡署獲報前往協助滅火，船上的3人台籍、10人外籍男子，都及時被前往馳援的漁船救起，沒有人受傷。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心今天上午7點左右，接獲在貢寮區龍洞灣岬步道的民眾報案，指從龍洞灣岬步道往海上看過去，海面有漁船起火，距離岸邊約1公里。

海巡隊也接獲報案，調派消防艇進行滅火。船上顏姓船長等13人，都已跳船並由附近的漁船救上船，載回澳底漁港。

消防局出動第6大隊部、瑞芳中隊和貢寮、瑞芳、雙溪、瑞亭、金山及汐止分隊，共19車32人前往現場，傷者上岸後，表示都沒有受傷，不用送醫。

新北市消防局第6大隊長羅億田表示，漁船通常載有大量油料，加上船身大都為玻璃纖維材質，建議平時應加強用火用電安全管理並提高警覺，以避免火災發生造成生命財產損失，如果民眾在岸際倘遇突發狀況或不慎發生危安情事，可立即撥打119或118報案，讓救援單位能第一時間投入能量執行救援。

新北市貢寮外海今早有漁船在海上起火燃燒，從東北角陸地清楚看見大量黑煙一直往上竄，船上13人人獲救。記者邱瑞杰／翻攝
新北市貢寮外海今早有漁船在海上起火燃燒，從東北角陸地清楚看見大量黑煙一直往上竄，船上13人人獲救。記者邱瑞杰／翻攝
新北市貢寮外海今早有漁船在海上起火燃燒，從東北角陸地清楚看見大量黑煙一直往上竄，船上13人人獲救。記者邱瑞杰／翻攝
新北市貢寮外海今早有漁船在海上起火燃燒，從東北角陸地清楚看見大量黑煙一直往上竄，船上13人人獲救。記者邱瑞杰／翻攝
新北市貢寮外海今早有漁船在海上起火燃燒，從東北角陸地清楚看見大量黑煙一直往上竄，船上13人人獲救。記者邱瑞杰／翻攝
新北市貢寮外海今早有漁船在海上起火燃燒，從東北角陸地清楚看見大量黑煙一直往上竄，船上13人人獲救。記者邱瑞杰／翻攝
新北市貢寮外海今早有漁船在海上起火燃燒，從東北角陸地清楚看見大量黑煙一直往上竄，船上13人人獲救。記者邱瑞杰／翻攝
新北市貢寮外海今早有漁船在海上起火燃燒，從東北角陸地清楚看見大量黑煙一直往上竄，船上13人人獲救。記者邱瑞杰／翻攝

海巡署 貢寮

延伸閱讀

澎湖老船長跳船上岸 失足落水溺斃

阿里山眠月線大崩壁鐵鍊斷裂 10多人自行脫困

影／新北新住民適應班今結業 侯友宜：協助在新北安居樂業

貢寮里里環境五星級 8年環境整體皆第一名

相關新聞

影／漁船海上起火 東北角陸地清楚可見黑煙巨柱往上竄

新北市貢寮外海今早有漁船在海上起火燃燒，從東北角陸地清楚看見大量黑煙一直往上竄，海巡署獲報前往協助滅火，船上的3人台籍、...

台南市出租套房清晨失火 中年女房客意識不清送醫

台南市中西區正德街內一棟3樓出租套房大樓，今天清晨約5點40分發生火災；2、3樓冒出濃煙，消防人員到場後先疏散3名房客，...

影／人妻水安宮站驚聲尖叫...夫臉朝下倒警救出鬼門關

台中市曾姓男子與妻子在上月底搭乘捷運出水安宮站，未料曾在步出捷運站外，突然臉朝下倒地，除了嚇壞附近民眾之外，曾妻也驚聲尖...

網路情人要送美金 七旬男陷情網險被騙159萬元

72歲王姓老翁遇上網路愛情詐騙，女網友自稱烏克蘭籍女子要來台同住，要寄美金來台卻卡在海關，以關稅及手續費請求王匯款；王信...

澎湖老船長跳船上岸 失足落水溺斃

澎湖縣馬公第三漁港7日晚發生落海死亡意外，澎湖籍「榮德利」漁船船長陳姓老翁自漁船要跳船上岸，失足落海失蹤，消防局據報派員下...

廣角鏡／疑因雷擊 樹倒砸車2傷

新北昨午後發生大雷雨，26歲張姓男子開車行經土城區中央路四段、福田路口時，疑似雷擊樹倒，正好砸中汽車車頂正上方，張男頸部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。