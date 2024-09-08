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網路情人要送美金 七旬男陷情網險被騙159萬元

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

72歲王姓老翁遇上網路愛情詐騙，女網友自稱烏克蘭籍女子要來台同住，要寄美金來台卻卡在海關，以關稅及手續費請求王匯款；王信以為真，前天跑到台南市某銀行要匯出百萬元存款，行員發現有異通報警方處理，警員告知他遇到詐騙才覺醒作罷，保住他的積蓄。

台南市警二分局海安派出所警員葉品瑩，前天上午10點多接獲中西區金華路某銀行行員通報，有名老翁遭到電信詐騙。葉立即趕赴現場了解，72歲王姓老翁說，他在網路臉書上認識一名烏克蘭籍「伊莉莎白·懷特」女網友，加LINE聊天交往，與她相談甚歡。

女網友自稱是烏克蘭戰地女醫師，想退休來台與老翁同住，行李超重無法攜帶太多美金她想要從國外郵寄大量美金給老翁保管，但因為包裹被海關扣留卡在海關，所以需要先行支付關稅及手續費方能順利通關入境，要求老翁臨櫃匯款美金5萬元(折合新台幣約159萬元)至對方提供國外銀行帳戶。

葉品瑩聽完立刻告知老翁遇上了愛情詐騙，這是詐騙集團慣用欺騙的話術及手法，但老翁深陷其中起初不願相信，最後經警員與行員共同勸說，老翁才大夢初醒驚覺受騙，打消匯款念頭，並向員警及行員致謝，及時保住積蓄避免遭詐騙。

網路女情人要送美金給王姓老翁(左)，所幸銀行行員(右)與警員共同勸說，他才打消匯款念頭保住159萬元。記者黃宣翰／翻攝
網路女情人要送美金給王姓老翁(左)，所幸銀行行員(右)與警員共同勸說，他才打消匯款念頭保住159萬元。記者黃宣翰／翻攝
台南市警二分局海安派出所警員葉品瑩，機警阻詐及時保住王姓老翁159萬元積蓄。記者黃宣翰／翻攝
台南市警二分局海安派出所警員葉品瑩，機警阻詐及時保住王姓老翁159萬元積蓄。記者黃宣翰／翻攝

美金 詐騙集團

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