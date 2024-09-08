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台南市出租套房清晨失火 中年女房客意識不清送醫

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市中西區正德街內一棟3樓出租套房大樓，今天清晨約5點40分發生火災；2、3樓冒出濃煙，消防人員到場後先疏散3名房客，但住在2樓吳姓女房客疑吸入過量濃煙意識不清，仍有生命徵象，緊急送醫搶救中。

「出租套房失火，2、3樓有煙冒出！」台南市消防局救災救護指揮中心今天清晨5點40分接獲民眾報案，位於台南市中西區正德街出租套房大樓失火，中心出動永華等消防分隊14車30人到場搶救。現場為3樓連棟建物屋頂鐵皮加蓋，1樓為車庫，2樓及3樓為出租套房，4樓為頂樓沒有隔出房間出租

「在2樓起火小房間發現1名婦人，現在要把她救下來。」吳姓女房客疑吸入過量濃煙意識不清，生命徵象還算穩定，送醫1人疏散3人，燒毀2樓房間雜物，燃燒面積約2平方公尺。

火勢大約在15分鐘後撲滅，消防人員在2樓起火套房內發現49歲吳姓女子，意識不清，鼻內有碳粒，送成大醫院急救。消防人員說，房屋有租賃關係需要火調，無損失，未裝設住警器，轄區分隊施以防火宣導。

南市中西區正德出租套房清晨失火，救出1女房客送醫。記者黃宣翰／攝影
南市中西區正德出租套房清晨失火，救出1女房客送醫。記者黃宣翰／攝影
台南市中西區正德出租套房清晨失火，救出中年女房客意識不清送醫。記者黃宣翰／攝影
台南市中西區正德出租套房清晨失火，救出中年女房客意識不清送醫。記者黃宣翰／攝影

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