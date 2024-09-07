澎湖老船長跳船上岸 失足落水溺斃
澎湖縣馬公第三漁港今晚發生落海死亡意外，澎湖籍「榮德利」漁船船長陳姓老翁自漁船要跳船上岸，失足落海失蹤，消防局據報派員下水搜尋近1小時，尋獲陳姓船長但已經死亡，全案由警方報驗。
據了解，陳姓船長（74歲）獨自出海作業，今天下午約4時30分返回馬公港停泊馬公第三漁港製冰廠前，但一直沒回家，家人向馬公警分局文澳派出所報案，請求協尋，警方懷疑陳落水，轉報消防局搜救。
澎湖縣消防局今晚8時35分接獲文澳派出所轉報，立即派遣第一大隊、馬公分隊消防車、救護車及救生艇、趕往搜尋搶救，經海巡署岸巡安檢所調閱港口監錄系統畫面，才發現陳姓船長泊船後，連跳多艘漁船要上岸，突然失足落海，確認落海位置，立即下水搜救。
直到今晚9時27分，潛水人員在附近漁船下發現人影，趕緊救人上岸，家屬確認是失蹤的陳姓老船長，但是人已經溺斃。
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