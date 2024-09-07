彰濱海龍二氧化碳外洩工安意外再添1死 累計共3死14傷

今年8月20日彰濱海龍離岸風電場二氧化碳外洩事件，共17人送醫，命危4人中，只有呂姓工人痊癒出院，其餘3人，在彰濱秀傳醫院今晚宣布58歲劉姓工人死亡後，這場工安意外合計造成3人死亡。

此一工安意外，送醫時，有4人到院無呼吸心跳，後來經醫院搶救後才恢復生命象，但除呂姓工人外，台中梧棲童綜合院搶救的19歲簡姓工人先被宣告死亡，在鹿港彰基搶救的38歲賴姓工人，經醫院宣告死亡後，捐贈器官遺愛人間。

另在彰濱收治58歲劉姓工人昏迷指數一直仍只有3分，雖然家屬及醫院仍不放棄，但院方今晚以他因二氧化碳吸入併代謝性腦病變與多重器官衰竭，宣布死亡。

彰化縣彰濱線西區海龍離岸風電陸域降壓站上月20日上午安裝消防管線工程時，二氧化碳鋼瓶疑遭撞擊發生連鎖外洩，共有17人因吸入受傷或感到不適送醫，其中劉姓、呂姓、賴姓及簡姓等4人送醫原無呼吸心跳，經醫院搶救後，才恢復生命跡象，但昏迷指數都是3。

經醫院搶救之後，除呂姓工人痊癒出院，在劉姓工人今晚死亡後，其餘3名命危工人均已死亡，合計這場工安意外，共造成3死14傷，彰濱線西區海龍離岸風電陸域降壓站在事發當天，經職安署中區職安中心調查後，決定處以海龍離岸風電公司卅萬元罰鍰，並勒令停工。