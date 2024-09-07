快訊

北檢辦柯文哲遭質疑 她酸天下第一檢淪「天下第一大嘴巴」

無照車違停住家騎樓 台南女肉身阻擋拖吊車與警推擠被逮

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市警二分局3日獲報，中西區開山路人行道有違停，員警趕赴現場，發現劉姓婦人將未懸掛車牌轎車停在住家前騎樓，經告知車輛未懸掛車牌停放騎樓屬於違規行為且影響行人通行，依法舉發並通知拖吊。而劉婦不滿肉身擋車，還推擠員警被逮，不服聲請提審，遭法院駁回。

然而，交通大隊拖吊人員執行拖吊作業之際，劉婦質疑自家車輛且為自家騎樓，為何不能停放車輛？她以身體阻擋在該無牌車輛後方妨害拖吊人員執行拖吊，經員警多次告誡仍不配合，大聲咆哮外，還出手推執行勤務的洪姓員警，立即通報支援員警到場協助，將劉女依涉妨害公務現行犯逮捕，過程中她還持手機攻擊王姓員警頭部。

警方將她帶返派出所調查時，「我要見法官」聲請提審。台南地院認為，劉女於洪姓警員第一次告知拖吊時，以身體阻擋車身、並用手推擠洪姓警員，又於逮捕過程中持手機攻擊王姓警員頭部，並附職務報告、監視器畫面、監視器譯文、執行逮捕、拘禁告知本人、親友通知書等佐證。

且劉婦無法證明該騎樓並非供作人行道使用，依據道路交通管理處罰條例相關規定，騎樓、人行道是供行人通行使用，所以警員執行拖吊勤務，具有適法性。法官駁回聲請，並解返二分局博愛派出所。

警二分局表示，車主貪圖方便，把車直接停在騎樓，明顯違規，還影響行人通行，更可能導致用路人轉彎時視線受阻，甚至釀成交通事故。

違規停車將依據道路交通管理處罰條例56條，處罰600元至1200元。另道交條例規定，轎車未懸掛車牌停放在道路，可處3600元以上、1萬800元以下罰鍰，禁止行駛以外，轎車還要當場移置保管並扣繳其牌照。

劉婦不滿拖吊車到場，肉身擋車，還推擠員警，被依妨害公務現行犯逮捕，她不服聲請提審，遭法院駁回。圖／讀者提供
劉婦不滿拖吊車到場，肉身擋車，還推擠員警，被依妨害公務現行犯逮捕，她不服聲請提審，遭法院駁回。圖／讀者提供

人行道 台南 監視器 行人

延伸閱讀

新莊中平國中人行道老舊過窄 翻新後提供安全通行環境

基隆愛六路機車無處停...騎樓違停頻遭罰 議長爭設停車格

國1仁德路段外側車道出現龜速車擋道 竟是這原因

前腳才抓違停！宜蘭警下秒「停紅線」買綠豆沙 遭開罰懲戒

相關新聞

無照車違停住家騎樓 台南女肉身阻擋拖吊車與警推擠被逮

台南市警二分局3日獲報，中西區開山路人行道有違停，員警趕赴現場，發現劉姓婦人將未懸掛車牌轎車停在住家前騎樓，經告知車輛未...

大量濃煙狂竄！新北三重電鍍工廠傳火警 出動54車、114消防員搶救

新北市三重區中正北路428巷7弄一家電鍍工廠，今天下午4時許冒出大量濃煙旋即火舌竄燒。新北市消防局獲報出動各式搶救車輛5...

影／土城午後大雷雨！疑雷擊釀樹倒砸車 車輛嚴重變形、2人送醫

張姓男子今天中午開車行經新北市土城區中央路，因午後大雷雨，疑似雷擊樹倒砸中汽車，造成張男及同車彭女2人受傷送醫，所幸2人...

淡水河驚見女浮屍...無明顯外傷、身上無證件 警急尋家屬

有民眾今天上午10時許，在北市大稻埕重陽橋下方運動，驚見橋下淡水河道載浮一人。北市、新北市消防隊獲報到場下船艇廷搜救。上...

今年挨撞逾20次！老駕駛違規左轉撞上高雄輕軌 保險桿脫落

高雄輕軌又被撞，今年已超過20撞！高齡85歲簡姓老翁今天傍晚5時31分許駕駛賓士車行經三民區大順三路與鐵道一街交叉口時，...

高雄輕軌列車遭撞無人傷 汽車疑違規左轉釀禍

高雄輕軌列車今天傍晚5時27分，自C30科工館站往C29樹德家商站途中，行經鐵道一街路口遭汽車擦撞，車上旅客與汽車駕駛均...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。