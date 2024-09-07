無照車違停住家騎樓 台南女肉身阻擋拖吊車與警推擠被逮

台南市警二分局3日獲報，中西區開山路人行道有違停，員警趕赴現場，發現劉姓婦人將未懸掛車牌轎車停在住家前騎樓，經告知車輛未懸掛車牌停放騎樓屬於違規行為且影響行人通行，依法舉發並通知拖吊。而劉婦不滿肉身擋車，還推擠員警被逮，不服聲請提審，遭法院駁回。

然而，交通大隊拖吊人員執行拖吊作業之際，劉婦質疑自家車輛且為自家騎樓，為何不能停放車輛？她以身體阻擋在該無牌車輛後方妨害拖吊人員執行拖吊，經員警多次告誡仍不配合，大聲咆哮外，還出手推執行勤務的洪姓員警，立即通報支援員警到場協助，將劉女依涉妨害公務現行犯逮捕，過程中她還持手機攻擊王姓員警頭部。

警方將她帶返派出所調查時，「我要見法官」聲請提審。台南地院認為，劉女於洪姓警員第一次告知拖吊時，以身體阻擋車身、並用手推擠洪姓警員，又於逮捕過程中持手機攻擊王姓警員頭部，並附職務報告、監視器畫面、監視器譯文、執行逮捕、拘禁告知本人、親友通知書等佐證。

且劉婦無法證明該騎樓並非供作人行道使用，依據道路交通管理處罰條例相關規定，騎樓、人行道是供行人通行使用，所以警員執行拖吊勤務，具有適法性。法官駁回聲請，並解返二分局博愛派出所。

警二分局表示，車主貪圖方便，把車直接停在騎樓，明顯違規，還影響行人通行，更可能導致用路人轉彎時視線受阻，甚至釀成交通事故。