今年挨撞逾20次！老駕駛違規左轉撞上高雄輕軌 保險桿脫落

高雄輕軌又被撞，今年已超過20撞！高齡85歲簡姓老翁今天傍晚5時31分許駕駛賓士車行經三民區大順三路與鐵道一街交叉口時，違規左轉，撞上行經的輕軌列車，賓士車頭保險桿當場脫落「開口笑」，所幸無人受傷。

警方調查，簡姓老翁今天傍晚5時31分許駕駛賓士車行經三民區大順三路與鐵道一街交叉口時，當地路段禁止左轉，但簡卻直接駕車左轉鐵道一街，當場撞上由24歲施姓司機員駕駛的輕軌列車。

簡翁的賓士車擦撞列車右側，賓士車頭前方保險桿當場脫落，所幸簡翁和列車乘客均無人受傷。