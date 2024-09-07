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今年挨撞逾20次！老駕駛違規左轉撞上高雄輕軌 保險桿脫落
高雄輕軌又被撞，今年已超過20撞！高齡85歲簡姓老翁今天傍晚5時31分許駕駛賓士車行經三民區大順三路與鐵道一街交叉口時，違規左轉，撞上行經的輕軌列車，賓士車頭保險桿當場脫落「開口笑」，所幸無人受傷。
警方調查，簡姓老翁今天傍晚5時31分許駕駛賓士車行經三民區大順三路與鐵道一街交叉口時，當地路段禁止左轉，但簡卻直接駕車左轉鐵道一街，當場撞上由24歲施姓司機員駕駛的輕軌列車。
簡翁的賓士車擦撞列車右側，賓士車頭前方保險桿當場脫落，所幸簡翁和列車乘客均無人受傷。
警方獲報到場處理，發現簡翁轎車違規左轉肇禍，依違反道路交通管理處罰條例第48條1項2款規定，未依標誌、標線、號誌指示，開出可處600元至1800元罰鍰。
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