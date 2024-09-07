高雄輕軌列車遭撞無人傷 汽車疑違規左轉釀禍
高雄輕軌列車今天傍晚5時27分，自C30科工館站往C29樹德家商站途中，行經鐵道一街路口遭汽車擦撞，車上旅客與汽車駕駛均無受傷，事故於6時10分排除，全線恢復正常運轉。
高雄捷運公司告訴中央社記者，今天傍晚5時許，高雄輕軌列車於逆行方向，由C30科工館站往C29樹德家商站途中，行經鐵道一街路口遭汽車擦撞，司機員機警立刻緊急停車，車上旅客均無受傷。
該起事故初步判斷，輕軌列車為綠燈通行狀態，汽車駕駛疑似於大順路違規左轉鐵道一街與列車發生輕微擦撞。後續於6時10分經警方蒐證完畢，事故列車已經可以移動，全線恢復正常運轉。
高捷指出，司機員停妥列車後安撫車上旅客並回報行車控制中心，旅客與小汽車駕駛均無受傷，司機員清車後引導旅客前往其他車站搭車或轉搭其他交通工具。
高捷強調，本案如經警方確認為汽車違規，高捷公司將針對列車毀損狀況及人力動員進行求償。高雄市捷運工程局與高捷公司呼籲所有用路人，行經輕軌運行路段，應減速慢行並遵守相關交通號誌指引，切莫投機違規搶快，以免發生事故。
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