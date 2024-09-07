高雄輕軌列車遭撞無人傷 汽車疑違規左轉釀禍

高雄輕軌列車今天傍晚5時27分，自C30科工館站往C29樹德家商站途中，行經鐵道一街路口遭汽車擦撞，車上旅客與汽車駕駛均無受傷，事故於6時10分排除，全線恢復正常運轉。

高雄捷運公司告訴中央社記者，今天傍晚5時許，高雄輕軌列車於逆行方向，由C30科工館站往C29樹德家商站途中，行經鐵道一街路口遭汽車擦撞，司機員機警立刻緊急停車，車上旅客均無受傷。

該起事故初步判斷，輕軌列車為綠燈通行狀態，汽車駕駛疑似於大順路違規左轉鐵道一街與列車發生輕微擦撞。後續於6時10分經警方蒐證完畢，事故列車已經可以移動，全線恢復正常運轉。

高捷指出，司機員停妥列車後安撫車上旅客並回報行車控制中心，旅客與小汽車駕駛均無受傷，司機員清車後引導旅客前往其他車站搭車或轉搭其他交通工具。