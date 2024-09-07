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桃園婦自家果園遭虎頭蜂螫 全身不適消防注射腎上腺素急救
今上午10時許，1名婦人自行至桃園市消防第4大隊大溪分隊報案稱他遭蜂蜇，全身不適，救護人員立即注射腎上腺素，並處理傷口，讓狀況逐漸改善，送醫之後恢復血壓血氧。
婦人今上午在桃園市大溪區三層附近果園工作時遭虎頭蜂螫咬，並出現全身不適、呼吸困難、頭暈、四肢麻木及冒冷汗等嚴重症狀。
經救護人員檢查，婦人因蜂螫可能引起過敏性休克的徵兆，立即注射腎上腺素以穩定症狀，並同時處理傷口、氧氣治療等急救措施。
送醫途中，婦人表示呼吸困難與不適症狀逐漸改善，並於抵達醫院前血壓和血氧恢復穩定，家屬對消防人員的迅速反應和專業處置表示感激。
大溪分隊長劉晏汝提醒，入秋期間是虎頭蜂活躍的時節，如從事戶外農林工作者，建議身著淺色表面光滑之長袖衣物，且隨時注意周遭是否有巡邏蜂群，如若發現有虎頭蜂在周遭盤旋，切勿喊叫或出手揮打虎頭蜂，務必保持冷靜，低身緩慢安靜離開以保護自身安全。
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