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影／土城午後大雷雨！疑雷擊釀樹倒砸車 車輛嚴重變形、2人送醫

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

張姓男子今天中午開車行經新北市土城區中央路，因午後大雷雨，疑似雷擊樹倒砸中汽車，造成張男及同車彭女2人受傷送醫，所幸2人均輕傷。由於現場因大雨滿地泥濘，警方也封鎖部分路段並通知區公所派員清理。

新北市土城警方今天中午12時許獲報，土城區中央路四段、福田路口有路樹倒塌壓到車輛情事，員警立即趕往現場，經了解，張姓男子（26歲）駕駛汽車沿土城區福田路往北二高方向行駛，行經中央路四段、福田路口時，疑似正在下大雷雨，路樹疑似遭雷擊橫倒壓到汽車車頂正上方，造成張男頸部、手部受傷，右前座乘客彭姓女子（66歲）背部受傷，後座乘客外籍女看護未受傷，張男及彭女經救護車送醫救治後無大礙。

張男汽車遭橫倒的路樹擊中車頂，整輛車嚴重變形，加上大雨導致路面十分泥濘，警方也封鎖部分路段並通知區公所派員清理，這起意外事故由警方依交通事故相關規定處置。

張姓男子今天中午開車行經新北市土城區中央路，因午後大雷雨，疑似雷擊樹倒砸中汽車，造成張男及同車彭女2人受傷送醫，所幸2人均輕傷。記者王長鼎／翻攝
張姓男子今天中午開車行經新北市土城區中央路，因午後大雷雨，疑似雷擊樹倒砸中汽車，造成張男及同車彭女2人受傷送醫，所幸2人均輕傷。記者王長鼎／翻攝
張姓男子今天中午開車行經新北市土城區中央路，因午後大雷雨，疑似雷擊樹倒砸中汽車，造成張男及同車彭女2人受傷送醫，所幸2人均輕傷。記者王長鼎／翻攝
張姓男子今天中午開車行經新北市土城區中央路，因午後大雷雨，疑似雷擊樹倒砸中汽車，造成張男及同車彭女2人受傷送醫，所幸2人均輕傷。記者王長鼎／翻攝
張姓男子今天中午開車行經新北市土城區中央路，因午後大雷雨，疑似雷擊樹倒砸中汽車，造成張男及同車彭女2人受傷送醫，所幸2人均輕傷。記者王長鼎／翻攝
張姓男子今天中午開車行經新北市土城區中央路，因午後大雷雨，疑似雷擊樹倒砸中汽車，造成張男及同車彭女2人受傷送醫，所幸2人均輕傷。記者王長鼎／翻攝

交通事故 大雷雨 路樹

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