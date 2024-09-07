影／土城午後大雷雨！疑雷擊釀樹倒砸車 車輛嚴重變形、2人送醫
張姓男子今天中午開車行經新北市土城區中央路，因午後大雷雨，疑似雷擊樹倒砸中汽車，造成張男及同車彭女2人受傷送醫，所幸2人均輕傷。由於現場因大雨滿地泥濘，警方也封鎖部分路段並通知區公所派員清理。
新北市土城警方今天中午12時許獲報，土城區中央路四段、福田路口有路樹倒塌壓到車輛情事，員警立即趕往現場，經了解，張姓男子（26歲）駕駛汽車沿土城區福田路往北二高方向行駛，行經中央路四段、福田路口時，疑似正在下大雷雨，路樹疑似遭雷擊橫倒壓到汽車車頂正上方，造成張男頸部、手部受傷，右前座乘客彭姓女子（66歲）背部受傷，後座乘客外籍女看護未受傷，張男及彭女經救護車送醫救治後無大礙。
張男汽車遭橫倒的路樹擊中車頂，整輛車嚴重變形，加上大雨導致路面十分泥濘，警方也封鎖部分路段並通知區公所派員清理，這起意外事故由警方依交通事故相關規定處置。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言