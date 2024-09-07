影／下游車手被逮 主嫌逃出國避風頭 4個月後入境仍落網

新北市張姓婦人今年初誤信投資詐騙陸續轉帳面交共380萬元，詐團再以話術誘騙抵押房產借貸400萬元，警方循線逮捕假專員、車手、監控手3人，幕後主嫌周姓男子見事跡敗露，搭機逃出國躲風頭，4個月後從桃園機場入境也遭逮，4人經警詢後依法送辦，檢方法聲請羈押禁見均獲准。

新北市刑大偵六隊今年4月接獲通報，69歲張姓婦人今年3月在通訊軟體LINE加入投資群組，遭詐騙集團以投資股票高獲利話術詐騙，多次匯款及面交現金共380萬元，因身上可用現金已遭詐騙殆盡，詐騙集團再誘騙婦以名下房產抵押借貸，並將400萬元匯入指定帳戶。

刑大幹員趁詐團車手前往銀行臨櫃取款，當場逮捕前來取款車手林姓男子（38歲）、假專員林姓男子（23歲）、監控手陳姓男子（26歲）3人到案，查扣400萬元贓款，及時保住被害人財產。警詢後依違反洗錢防制法及詐欺罪嫌移送言北地檢署偵辦，檢方訊後向法院聲押獲准。

此案由新北地檢署檢察官指揮新北市刑大組成專案小組溯源偵辦，追查發現詐團幕後主嫌周姓男子（26歲）得知下游車手3人遭逮捕後立即搭機出境潛逃至柬埔寨，躲避4個月後於今年8月中入境回國並轉飛台中，行蹤立即為警方專案小組鎖定，會同航警局、台中市豐原警分局員警在台中清泉崗機場將周男拘提到案，警詢後依詐欺、組織犯罪、洗錢防制法等罪嫌移送新北地檢署偵辦，周男法院裁定羈押禁見。