高雄翁登山失聯驚動警消搜山 竟自行包車回家還欠車資

高雄市7旬黃姓老翁昨天跟團到嘉義縣阿里山遊玩，在大凍山頂湖自由活動期間，老翁獨自走步道至涼亭看風景，回程時老翁逾期未歸，導遊找不到人著急報案，警消上山找半天，最後發現老翁竟已獨自包車回家，還因身上錢不夠，向里長借了4000元付車資。

領隊昨報案稱，高雄市旅行團到阿里山頂湖旅遊，早上10點抵達大凍山頂湖停車場，開放團員散步、健行自由活動，提醒下午2點30分在原地集合搭車返家，直至時間下午3點30分，已逾集合搭車時間1小時，都沒看到黃姓老翁身影，只能先率隊返回，請警消協尋。

警方表示，黃姓老翁年逾70歲，且未攜帶手機，擔心發生意外立即組成救援小組，聯合中和消防分隊、林務局及義消等9人，分別在頂湖及多林登山口步行搜索，也調閱監視器發現，黃姓老翁下午1點多曾經過155線與169線路口，有可能搭錯車或搭公車離開。

警方循線追查，聯絡戶籍地高雄市警察局林園分局港埔派出所進行查證，循線追查聯繫上林園區港嘴里長，發現黃姓老翁找不到遊覽車，自行包車回家，還向里長借款4000元支付車費。黃姓老翁表示，由於無法搭乘預定遊覽車，他選擇自行包車返家。