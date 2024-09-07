影／貨輪船員跌倒受傷 花蓮黑鷹直升機外海救援
本國籍中鋼和諧號貨輪近日行經花蓮外海，船上一名顏姓船員不慎跌倒，造成髖骨受傷沒辦法行走；空勤花蓮駐地黑鷹直升機接獲通報，今天一早起飛展開海上救援任務，順利將傷者吊掛上機，飛往花蓮德興棒球場附近空地降落，由救護車接駁送醫。
空勤花蓮駐地第一大隊第三隊表示，今天接獲總隊勤務指揮中心通報，中鋼和諧號貨輪上一名58歲顏姓船員，在船上不小心跌倒傷到髖骨，右腳沒辦法行走，需要送醫治療，請求直升機協助。
空勤花蓮駐地編號NA-715 黑鷹直升機由正副駕駛陳德源、凃秋旭與機工長洪榮伸，載共勤的海巡署隊員李姿婷、李旻峰，清晨5時53時從花蓮機場起飛，飛往和平外海19浬處，執行高低空偵察後，6時35分將傷患吊掛入艙，飛往德興棒球場旁空地，由花蓮縣消防局救護車轉送醫院治療。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言