影／貨輪船員跌倒受傷 花蓮黑鷹直升機外海救援

本國籍中鋼和諧號貨輪近日行經花蓮外海，船上一名顏姓船員不慎跌倒，造成髖骨受傷沒辦法行走；空勤花蓮駐地黑鷹直升機接獲通報，今天一早起飛展開海上救援任務，順利將傷者吊掛上機，飛往花蓮德興棒球場附近空地降落，由救護車接駁送醫。

空勤花蓮駐地第一大隊第三隊表示，今天接獲總隊勤務指揮中心通報，中鋼和諧號貨輪上一名58歲顏姓船員，在船上不小心跌倒傷到髖骨，右腳沒辦法行走，需要送醫治療，請求直升機協助。