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影／貨輪船員跌倒受傷 花蓮黑鷹直升機外海救援

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

本國籍中鋼和諧號貨輪近日行經花蓮外海，船上一名顏姓船員不慎跌倒，造成髖骨受傷沒辦法行走；空勤花蓮駐地黑鷹直升機接獲通報，今天一早起飛展開海上救援任務，順利將傷者吊掛上機，飛往花蓮德興棒球場附近空地降落，由救護車接駁送醫。

空勤花蓮駐地第一大隊第三隊表示，今天接獲總隊勤務指揮中心通報，中鋼和諧號貨輪上一名58歲顏姓船員，在船上不小心跌倒傷到髖骨，右腳沒辦法行走，需要送醫治療，請求直升機協助。

空勤花蓮駐地編號NA-715 黑鷹直升機由正副駕駛陳德源、凃秋旭與機工長洪榮伸，載共勤的海巡署隊員李姿婷、李旻峰，清晨5時53時從花蓮機場起飛，飛往和平外海19浬處，執行高低空偵察後，6時35分將傷患吊掛入艙，飛往德興棒球場旁空地，由花蓮縣消防局救護車轉送醫院治療。

本國籍中鋼和諧號貨輪一名顏姓船員跌倒髖骨受傷無法行走，空勤花蓮駐地黑鷹直升機今天飛往海上救援，吊掛就醫。圖／空勤花蓮駐地提供
本國籍中鋼和諧號貨輪一名顏姓船員跌倒髖骨受傷無法行走，空勤花蓮駐地黑鷹直升機今天飛往海上救援，吊掛就醫。圖／空勤花蓮駐地提供
本國籍中鋼和諧號貨輪一名顏姓船員跌倒髖骨受傷無法行走，空勤花蓮駐地黑鷹直升機今天飛往海上救援，吊掛救出，再由救護車接駁送醫。圖／空勤花蓮駐地提供
本國籍中鋼和諧號貨輪一名顏姓船員跌倒髖骨受傷無法行走，空勤花蓮駐地黑鷹直升機今天飛往海上救援，吊掛救出，再由救護車接駁送醫。圖／空勤花蓮駐地提供

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