高鐵桃園站科技執法添「前置鏡頭」 每天新增19違規車

桃園市警局為維護高鐵桃園站周邊行車順暢，提升民眾接送區周轉率，繼去年中在高鐵桃園站1、8號門臨時接送區設置「違規停車偵測科技執法」，發現有用路人會利用鏡頭死角規避取締，今年7月1日起加設「前置攝影鏡頭」，根據統計，取締件數每天新增19件，違規情形上升69.1％，交通警察大隊呼籲，多利用高鐵站的30分鐘免費停車，切勿違規停車以免荷包失血。

交大大隊長李維振說明，桃園市中壢區高鐵桃園站1號、8號門臨時接送區的「違規停車偵測科技執法設備」，自2023年6月15日啟用，截至今年加設「前置攝影鏡頭」後的8月底止，取締違規停車總件數高達1萬3787件。在去年6月1至14日執行科技執法前的二周宣導期間，從平均每天有152件違規，啟用後每天下降至最低約17件。

儘管取締件數降低，但觀察現場監視器影像卻發現，有部分駕駛刻意利用鏡頭死角，規避科技執法取締，經中壢區民意代表及附近里民會勘後，今年7月1日擴大建置違停科技執法，新增拍攝前車牌的前置鏡頭，違規件數果然上升至每天約49件，科技執法讓違規車輛無所遁形。

李維振說明，新建置的「前置鏡頭」可強化攝影鏡頭偵測死角，啟用2個月來已取締違規停車多達2888件，較今年5、6月間設置前每天取締約27.5件，上升至平均每天46.5件，違規件數上升69.0％。