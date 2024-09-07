影／台南男持辣椒噴霧槍上街 嚇壞路人急報警

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聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市警六分局昨下午5時據報，稱有男子疑似持槍在南區國民路附近巷子追逐，巡邏員警趕抵現場未發現異常，調閱監視器後晚間7時，循線在金華及新都路口找到蔡姓男子，確認所持物是辣椒噴霧槍，他表示，因與員工發生口角糾紛，才攜帶防身物出門。警詢後依社維法將他送辦。

警方調閱附近監視器，發現該男子手持疑似手槍的物品在國民路及附近巷子內活動。為防止更大治安事故發生，分局隨即組成專案小組追查，晚間7時許在南區金華路與新都路口找到蔡男。

他表示，所持物品並非槍械，而是一把辣椒噴霧槍，並主動交予警方。他解釋，因與員工發生口角糾紛，才攜帶防身物品出門。

經警方比對後，確認蔡所交付的辣椒噴霧槍，與監視器拍攝到的物品一致，警方詢問後，依違反社會秩序維護法第65條第3款無正當理由，攜帶類似真槍之玩具槍，而有危害安全之虞者偵辦。至於違者可處3日以下拘留或1萬8千元以下罰鍰。

警方呼籲，社會秩序與公共安全需要市民共同維護，希望民眾在面臨衝突或緊急情況時，能保持冷靜，並第一時間向警方報案。警方表示，將加強轄區內的治安巡邏，預防不法事件發生，確保市民的生命財產安全。

經警方比對後，確認蔡所交付的辣椒噴霧槍，與監視器拍攝到的物品一致。圖／讀者提供
經警方比對後，確認蔡所交付的辣椒噴霧槍，與監視器拍攝到的物品一致。圖／讀者提供
警方昨晚7時許在南區金華路與新都路口找到蔡男，他表示，因與員工發生口角糾紛，才攜帶防身物品出門。圖／讀者提供
警方昨晚7時許在南區金華路與新都路口找到蔡男，他表示，因與員工發生口角糾紛，才攜帶防身物品出門。圖／讀者提供

台南 監視器

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