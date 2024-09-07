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35歲男出差南下高雄投宿商旅 昨晚酒後回房今陳屍床上

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

台北蔡姓男子與同事南下高雄出差，投宿某商旅，昨晚酒後回商旅，不料今天中午同事遲不見他出門退房，敲門又沒應門，找房務人員上樓開門，驚見他躺在床上已經死亡。警方表示無外力介入，初判疑身體出狀況死亡，確實死因代檢方相驗。

今天中午，高雄市新興分局自強路派出所接獲報案，與消防隊救護車趕赴前金區中華三路某旅館，發現蔡姓男子（35歲）已經死亡。

據警方了解，蔡姓男子與同事從台北南下高雄，昨晚10時酒後投宿商旅，直到今天中午要退房，住在隔壁房間的同事見他沒出門，敲房門由也沒應門，才下樓請房務人員上樓開門，驚見他已經死亡，趕緊報警。

警方勘查蔡投宿的房間，無打鬥跡象，且他進房以後都沒他人進出，初步研判無外力介入，通知蔡男家屬到場，將報請檢察官相驗，查明確實死因。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蔡姓男子出差南下高雄投宿商旅，陳屍床上。記者林保光／翻攝
蔡姓男子出差南下高雄投宿商旅，陳屍床上。記者林保光／翻攝

同事 消防隊 高雄市

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