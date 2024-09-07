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卓揆台船視察...紅斑馬前導國道淨空 網友曝大膽想法遭酸4種結局

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

行政院長卓榮泰昨南下高雄台船視察，有民眾行車記錄器拍下國道警察兩輛紅斑馬當前導車，道路一片淨空的畫面後PO網，指「前面好空，突然有個大膽的想法」，引發上千網友按讚。有網友稱「人生爆紅就靠這次衝刺了」，另有網友分析有4種結局，不是被警察、憲兵、國安局壓制，就是被這些人壓制。

臉書社團「路上觀察學院」有網友貼出一張照片，只見國道三多與中正路交流道附近有兩輛國道警察的紅斑馬警車，警車駕駛分別伸出左手，手上拿著紅色小旗幟，國道前方道路一片淨空，畫面被後方駕駛行車記錄器拍下PO網。

原PO貼文曝，「前面好空。突然有個大膽的想法！！」貼文引發網友熱議，超過1500名網友按讚。

有網友直指，原PO若照想法執行，恐怕有4種結局，就是被警察壓制、被憲兵壓制、被國安局壓制以及被警察憲兵國安局壓制；這名網友的回應，獲得逾350人按讚。

有網友以看好戲心態鼓吹原PO「人生短暫、有想法就去做、不須大膽與否」、「人生爆紅就靠這次衝刺了」、「生不試一下怎麼知道極限在哪」、「準備加速，旗子放下來馬上衝」、「要等揮旗結束，比賽才開始」、「跑的贏紅斑馬，就衝吧」、「 跑贏紅斑馬不難，難在跑不贏無線電」。

另有網友說「要解救柯文哲的版面新聞也不是這樣」、「不錯啊！接下來幾年不愁吃穿，只是住的地方有點擠」。

行政院長卓榮泰昨南下高雄台船視察，有民眾行車記錄器拍下國道警察兩輛紅斑馬當前導車，三多路和中正交流道附近的國道一片淨空。圖／取自臉書社團「路上觀察學院」
行政院長卓榮泰昨南下高雄台船視察，有民眾行車記錄器拍下國道警察兩輛紅斑馬當前導車，三多路和中正交流道附近的國道一片淨空。圖／取自臉書社團「路上觀察學院」
行政院長卓榮泰昨南下高雄台船視察，有民眾行車記錄器拍下國道警察兩輛紅斑馬當前導車，三多路和中正交流道附近的國道一片淨空。圖／取自臉書社團「路上觀察學院」
行政院長卓榮泰昨南下高雄台船視察，有民眾行車記錄器拍下國道警察兩輛紅斑馬當前導車，三多路和中正交流道附近的國道一片淨空。圖／取自臉書社團「路上觀察學院」

卓榮泰 國安局 國道 警察

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