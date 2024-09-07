台中男改管炸街被警攔囂張竄逃下場超慘...吞18萬罰單

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聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中警方昨晚執行酒駕攔查勤務時，2名年輕男子各騎著發出巨大噪音的機車經過，其中1人不配合猛催油門竄逃，另1名林姓男子反應不及被攔下，當場查出無照、改裝噪音及遮掩車牌等3項違規，將被開罰2萬1000元罰鍰，至於逃逸男子警方已鎖定身分，將依不依指示受稽查開出18萬元罰鍰。

第六分局表示，昨晚10點30分警員在西屯區西屯路、安和路口執行酒駕勤務，發現2輛噪音機車行經路檢點予以攔停。

未料其中1名男性駕駛因心虛，眼見警方在路邊設立路檢點卻不配合，反而加速猛催油門，無視警員對他高喊停車，仍回頭直接從一旁縫隙竄逃溜掉。

警方說，已經調閱沿途監視器，比對身分後鎖定對象，針對該名騎士闖越路檢點行為，警方絕不寬貸，會依道路交通管理處罰條例第35條第4項第1款，汽機車行經警察機關設有告示執行第一項測試檢定之處所，不依指示停車接受稽查，對他重罰18萬元罰鍰，並吊銷駕照。

另名林姓男子（20歲）配合停車接受檢查，警方當場發現他無照，機車車牌還用口罩遮蔽，經檢查還有改裝機車節氣門製造噪音。

警方也分別依道交條例第第13條第1項遮蔽車牌、第21條第1項第1款無照駕駛，及第43條第1項第5款噪音車違規等，對林開罰3000元、1萬2000元及6000元，總共2萬1000元罰鍰，並當場責令禁止駕駛。

林姓男子配合停車攔查，包括無照、噪音及遮掩車牌被開罰2萬1000元，至於被配合竄逃的騎士將被開罰18萬元。記者曾健祐／翻攝
林姓男子配合停車攔查，包括無照、噪音及遮掩車牌被開罰2萬1000元，至於被配合竄逃的騎士將被開罰18萬元。記者曾健祐／翻攝

噪音 車行 酒駕

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