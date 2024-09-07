東港迎王前獲王爺允杯 東隆宮大總理捐贈水箱消防車

三年一科的東港迎王祭典將於28日開跑，東港東隆宮甲辰正科大總理鄭春忠，去年曾以個人名義捐贈水箱車給屏東縣政府消防局，今年正逢迎王祭典，經擲筊請示王爺後，昨天再次捐贈一輛水箱車給屏東縣消防局東港分隊，希望可以協助警消出任務。

鄭春忠表示，去年他以個人名義捐贈1輛450萬元的水箱消防車後，內心發願有機會的話要再捐1輛，今年正逢東港迎王，他任祭典大總理，因此向王爺擲筊希望再捐1輛，得到王爺允杯，希望他的捐贈可以為警消盡一分力。

屏東縣政府消防局第三大隊長許朝陽表示，東港鎮內有不少狹小巷道，一旦發生火警大型消防車無法進入，就要仰賴小型水箱車，便能爭取時效即時滅火，對維護民眾生命財產安全有很大幫助，也代表民眾向大總理表達感謝。