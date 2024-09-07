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東港迎王前獲王爺允杯 東隆宮大總理捐贈水箱消防車

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
東港東隆宮甲辰正科大總理鄭春忠（右4）昨天捐贈水箱消防車給消防局東港分隊。圖／屏東縣消防局提供
東港東隆宮甲辰正科大總理鄭春忠（右4）昨天捐贈水箱消防車給消防局東港分隊。圖／屏東縣消防局提供

三年一科的東港迎王祭典將於28日開跑，東港東隆宮甲辰正科大總理鄭春忠，去年曾以個人名義捐贈水箱車給屏東縣政府消防局，今年正逢迎王祭典，經擲筊請示王爺後，昨天再次捐贈一輛水箱車給屏東縣消防局東港分隊，希望可以協助警消出任務。

鄭春忠表示，去年他以個人名義捐贈1輛450萬元的水箱消防車後，內心發願有機會的話要再捐1輛，今年正逢東港迎王，他任祭典大總理，因此向王爺擲筊希望再捐1輛，得到王爺允杯，希望他的捐贈可以為警消盡一分力。

屏東縣政府消防局第三大隊長許朝陽表示，東港鎮內有不少狹小巷道，一旦發生火警大型消防車無法進入，就要仰賴小型水箱車，便能爭取時效即時滅火，對維護民眾生命財產安全有很大幫助，也代表民眾向大總理表達感謝。

屏東消防局表示，消防車外觀參考國外消防車式樣，貼有鑽石級反光標誌飾條，有效提高辨識度及警示效果，有利消防車輛出勤安全。隨車器材有電動式軍刀鋸及切割器，不同於過往需發動油料引擎啟動，廢氣更少不影響作業，也更為靈巧且故障率低，到現場入室破壞作業能夠發揮強大效率。

東港東隆宮甲辰正科大總理鄭春忠（左）昨天捐贈水箱消防車給消防局東港分隊。圖／屏東縣消防局提供
東港東隆宮甲辰正科大總理鄭春忠（左）昨天捐贈水箱消防車給消防局東港分隊。圖／屏東縣消防局提供

屏東縣政府 東港 迎王

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