影／詐團騙了16萬續要150萬 新北男投資夢醒了報警逮3人

新北市邱姓男子誤信臉書投資訊息，遭詐團騙得16萬元，今年7月下旬詐團食髓知味，再以邱男抽中股票為幌，欲再詐騙150萬元，邱男這才投資夢醒報警提告。上月2日下午警方循線在桃園中壢逮捕3名車手，依法送辦。

據了解，邱姓男子（62歲）今年4月間透過臉書一則投資股票廣告，邱點擊連結與化名「劉莉莉」的投資助理聯繫，劉莉莉吹噓投資可獲利為幌，成功誘得邱男加入LINE投資群組。

就這樣邱男不時上群組瀏覽交流股市資訊，還與劉莉莉討論，今年6月間邱男聽信劉莉莉所言，不但與劉成為「朋友」還下載詐團專屬股票APP，兩個月內陸續面交16萬元投資。

今年7月下旬詐騙集團以抽中股票為由，欲再詐騙邱男支付150萬元投金，邱男這才發現異狀，向新莊警方報案。警方受理與邱男聯手，在上個月2日下午1時許，循線在桃園市中壢區後興路一段52巷旁公園、中壢區後興一路32巷、中壢區龍慈路一帶，逮捕取款車手夏男（21歲）、監控車手陳男（32歲）、收水車手張男（23歲）等3嫌，查扣相關證物一併帶回查辦，警詢後依詐欺罪嫌送辦。

新莊警分局統計，從今年1月到8月底為止，已成功攔阻詐騙金額超過7000萬元，逮捕詐騙集團成員220人，守護民眾財產！