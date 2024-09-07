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影／詐團騙了16萬續要150萬 新北男投資夢醒了報警逮3人

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市邱姓男子誤信臉書投資訊息，遭詐團騙得16萬元，今年7月下旬詐團食髓知味，再以邱男抽中股票為幌，欲再詐騙150萬元，邱男這才投資夢醒報警提告。上月2日下午警方循線在桃園中壢逮捕3名車手，依法送辦。

據了解，邱姓男子（62歲）今年4月間透過臉書一則投資股票廣告，邱點擊連結與化名「劉莉莉」的投資助理聯繫，劉莉莉吹噓投資可獲利為幌，成功誘得邱男加入LINE投資群組。

就這樣邱男不時上群組瀏覽交流股市資訊，還與劉莉莉討論，今年6月間邱男聽信劉莉莉所言，不但與劉成為「朋友」還下載詐團專屬股票APP，兩個月內陸續面交16萬元投資。

今年7月下旬詐騙集團以抽中股票為由，欲再詐騙邱男支付150萬元投金，邱男這才發現異狀，向新莊警方報案。警方受理與邱男聯手，在上個月2日下午1時許，循線在桃園市中壢區後興路一段52巷旁公園、中壢區後興一路32巷、中壢區龍慈路一帶，逮捕取款車手夏男（21歲）、監控車手陳男（32歲）、收水車手張男（23歲）等3嫌，查扣相關證物一併帶回查辦，警詢後依詐欺罪嫌送辦。

新莊警分局統計，從今年1月到8月底為止，已成功攔阻詐騙金額超過7000萬元，逮捕詐騙集團成員220人，守護民眾財產！

新莊警分局長王鴻儒呼籲，投資應透過合法管道賺取合理利潤，高報酬率投資標的，必定伴隨高風險。如遇標榜高額獲利、穩賺不賠、獲利來源不明；或獲利率明顯不合理應避免投資。同時切勿輕信網友、來路不明投資管道，應小心求證，有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線查證，以避詐騙集團陷阱。

新莊警分局上個月2日逮捕三名詐欺車手，新莊警方統計今年1月到8月底，已成功攔阻詐騙金額超過7000萬元，逮捕詐騙集團成員220人，持續守護民眾財產。記者曾伯愷／翻攝
新莊警分局上個月2日逮捕三名詐欺車手，新莊警方統計今年1月到8月底，已成功攔阻詐騙金額超過7000萬元，逮捕詐騙集團成員220人，持續守護民眾財產。記者曾伯愷／翻攝
新莊警分局上個月2日逮捕三名詐欺車手，新莊警方統計今年1月到8月底，已成功攔阻詐騙金額超過7000萬元，逮捕詐騙集團成員220人，持續守護民眾財產。記者曾伯愷／翻攝
新莊警分局上個月2日逮捕三名詐欺車手，新莊警方統計今年1月到8月底，已成功攔阻詐騙金額超過7000萬元，逮捕詐騙集團成員220人，持續守護民眾財產。記者曾伯愷／翻攝
新莊警分局上個月2日逮捕三名詐欺車手，新莊警方統計今年1月到8月底，已成功攔阻詐騙金額超過7000萬元，逮捕詐騙集團成員220人，持續守護民眾財產。記者曾伯愷／翻攝
新莊警分局上個月2日逮捕三名詐欺車手，新莊警方統計今年1月到8月底，已成功攔阻詐騙金額超過7000萬元，逮捕詐騙集團成員220人，持續守護民眾財產。記者曾伯愷／翻攝

詐騙集團 車手

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