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影／高雄騎士彎路未待轉鬼切撞特斯拉 噴飛受傷肇責在他

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

謝姓男子昨日上午7時許騎機車行經高雄市岡山區岡燕路，未在待轉區待轉直接往前行駛，當場和右轉聖森路的特斯拉發生擦撞，所幸謝僅身體、手腳擦挫傷，但特斯拉車頭受損；警方到場處理，雙方無酒駕行為，初判路口有設待轉區，但謝未遵守規則肇禍。

警方調查，22歲的謝姓男子昨天上午7時許騎機車行經岡山區岡燕路東向西騎乘時，與同向駕駛特斯拉欲右轉聖森路的19歲李姓男子發生碰撞，謝連人帶車摔倒，身體、手腳輕微擦傷。

岡山警分局警方獲報到場調查，謝男受輕傷，警方對謝、李二人施以酒測，均無酒駕行為。

警方指出，當地岡燕路路口複雜，岡燕路呈左彎方向，機車有設待轉區及待轉標誌，機車行駛於岡燕路時，應循交通標線標誌駕駛，警方初步研判肇因疑為謝姓騎士未待轉而發生事故，詳細肇責由交通大隊分析判定。

謝姓男子昨日上午7時許騎機車行經高雄市岡山區岡燕路，未在待轉區待轉直接往前行駛，當場和右轉聖森路的特斯拉發生擦撞，幸謝僅受輕傷。記者石秀華／翻攝
謝姓男子昨日上午7時許騎機車行經高雄市岡山區岡燕路，未在待轉區待轉直接往前行駛，當場和右轉聖森路的特斯拉發生擦撞，幸謝僅受輕傷。記者石秀華／翻攝
謝姓男子昨日上午7時許騎機車行經高雄市岡山區岡燕路，未在待轉區待轉直接往前行駛，當場和右轉聖森路的特斯拉發生擦撞，幸謝僅受輕傷。記者石秀華／翻攝
謝姓男子昨日上午7時許騎機車行經高雄市岡山區岡燕路，未在待轉區待轉直接往前行駛，當場和右轉聖森路的特斯拉發生擦撞，幸謝僅受輕傷。記者石秀華／翻攝

岡山 待轉區 特斯拉

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