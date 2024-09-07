影／高雄騎士彎路未待轉鬼切撞特斯拉 噴飛受傷肇責在他

謝姓男子昨日上午7時許騎機車行經高雄市岡山區岡燕路，未在待轉區待轉直接往前行駛，當場和右轉聖森路的特斯拉發生擦撞，所幸謝僅身體、手腳擦挫傷，但特斯拉車頭受損；警方到場處理，雙方無酒駕行為，初判路口有設待轉區，但謝未遵守規則肇禍。

警方調查，22歲的謝姓男子昨天上午7時許騎機車行經岡山區岡燕路東向西騎乘時，與同向駕駛特斯拉欲右轉聖森路的19歲李姓男子發生碰撞，謝連人帶車摔倒，身體、手腳輕微擦傷。

岡山警分局警方獲報到場調查，謝男受輕傷，警方對謝、李二人施以酒測，均無酒駕行為。