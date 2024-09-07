影／假車牌氾濫！台中男酒駕拒測遭扣車牌 網購懸掛上路被逮送辦

一名男子曾因酒駕拒測，白色轎車車牌遭扣，他上網買客製自己名下另輛黑色轎車的車牌懸掛，車停餐廳前被員警查獲車牌與登記車輛顏色明顯不同，依行使偽造文書罪嫌移送法辦。

台中市梧棲區40歲張姓男子日前酒後駕車被警欄檢拒測，號牌遭吊扣2年，張男說，車輛久停不使用容易故障，他在網路上訂製自己名下另輛黑色轎車車牌懸掛白色轎車上，以為車牌及車主都是自己所有，不會違法。

本月3日晚上8點20分，張男開白色轎車停放在梧棲區八德路某餐廳前與友人餐會時，適逢中市清水警分局安寧所等執行臨檢勤務，員警對停放門口白車查詢，發現該車號牌所登記廠牌及顏色明顯均不同，逐一詢問在場人交叉比對，查出車主是張男。

警方再查證張男名下另輛黑色轎車與白車所掛車號相同，警方當場比對後確定自車掛偽造車牌，全案將張男依行使偽造文書罪嫌移送台中地檢署偵辦。

張男一度以為偽造自己車牌使用僅違規，警方告知非監理單位核發牌照均為偽造車牌，是違法行為。

清水警分局表示，駕駛人酒駕或酒駕後拒測，依道路交通管理處罰條例規定，車主的車輛牌照將一律吊扣2年，就算車主不知情，也一樣要罰。

偽變造汽車號牌案件，影響民眾權益甚鉅，平日警方執勤時，對偽造車牌即加強查緝及取締，呼籲民眾，勿訂購懸掛偽造車牌使用，使用偽(變)造或矇領之牌照，處3600元以上至1萬800元以下罰鍰，並禁止其行駛，汽車當場移置保管及扣繳牌照。行為人另涉犯刑法偽造特種文書罪。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康