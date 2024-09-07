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10隻品種犬養民宅關狗籠被檢舉 北巿動保處：若營利觸法可罰10萬

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導

北市動物保護處9月接獲通報，松山區一處民宅住戶飼養多隻犬隻，且環境、狀況等不佳，因此派員到場查訪，發現飼養空間不足之外，依法可處2千元到1萬元，此外，甚至疑似有利用送養動物收取費用涉及營利狀況，若查屬實可處10萬到300萬元。

動保處指出，該處民宅內查獲住戶飼養貴賓犬、約克夏等品種犬10隻，經飼主表示犬隻為繁殖場退役種犬，由其接手醫療、照顧及送養，不過飼養空間狹小，有些犬隻則關在籠中。

動保處表示，依照北市犬貓飼養基本照護規則，犬貓飼養空間應能讓動物在飼養範圍內自由轉身、站立、坐臥等動作，及能以正常方式行走以符合犬貓生活的生理需求，顯然空間不足，因而開罰2千元至1萬元。

此外，動保處在查訪期間再接獲民眾陳情指，該飼主進行動物的送養方式有問題，可能有額外收取費用的情形。動保處表示，若查有營利事實可處10萬至300萬元；同時也提醒，若民眾有發現有人假借救援動物之名，獲取不法利益時，可立即撥打24小時動物保護專線1959向動保處檢舉。

動保處表示，犬隻的飼養空間顯然不足，因而開罰2千元至1萬元。圖／台北市動物保護處提供
動保處表示，犬隻的飼養空間顯然不足，因而開罰2千元至1萬元。圖／台北市動物保護處提供
該處民宅內查獲住戶飼養貴賓犬、約克夏等品種犬10隻。圖／台北市動物保護處提供
該處民宅內查獲住戶飼養貴賓犬、約克夏等品種犬10隻。圖／台北市動物保護處提供

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