嘉義168縣道休旅車一頭撞上路肩砂石車 害死37歲女乘客

嘉義縣道168線今早6點多發生死亡車禍，一輛休旅車行經東石鄉永屯村時，不明原因逕直撞上停路肩砂石車，衝擊力道猛烈，休旅車車頭卡進砂石車後方，副駕駛座37歲女子血流滿地，當場失去呼吸心跳，送醫不治，駕駛傷勢不重未送醫，詳細肇事原因仍待警方釐清。

據了解，當時砂石車停駛狀態停放在路肩，休旅車不明原因追尾撞上砂石車，衝擊力道相當猛烈，整輛車直接塞進砂石車後方，休旅車車頭幾乎全毀，安全氣囊也炸開，副駕駛座37歲女子傷勢嚴重，頭破血流、身上多處挫傷，當場失去呼吸心跳，經送醫搶救宣告不治。