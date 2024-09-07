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嘉義168縣道休旅車一頭撞上路肩砂石車 害死37歲女乘客

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣道168線今早6點多發生死亡車禍，一輛休旅車行經東石鄉永屯村時，不明原因逕直撞上停路肩砂石車，衝擊力道猛烈，休旅車車頭卡進砂石車後方，副駕駛座37歲女子血流滿地，當場失去呼吸心跳，送醫不治，駕駛傷勢不重未送醫，詳細肇事原因仍待警方釐清。

據了解，當時砂石車停駛狀態停放在路肩，休旅車不明原因追尾撞上砂石車，衝擊力道相當猛烈，整輛車直接塞進砂石車後方，休旅車車頭幾乎全毀，安全氣囊也炸開，副駕駛座37歲女子傷勢嚴重，頭破血流、身上多處挫傷，當場失去呼吸心跳，經送醫搶救宣告不治。

嘉義縣消防局表示，嘉義縣道168線今早6點多發生車禍，消防人員到場時，發現一輛休旅車與砂石車擦撞，休旅車上副駕駛座37歲女子失去呼吸心跳，立即由救護車送至朴子醫院搶救，另名駕駛則未由救護車送醫，提醒民眾注意車前狀況，留意行車安全。

嘉義168縣道今早有輛休旅車自撞停在路肩的砂石車，休旅車車頭全毀，車上37歲女子送醫不治。圖／翻攝自東石之美臉書
嘉義168縣道今早有輛休旅車自撞停在路肩的砂石車，休旅車車頭全毀，車上37歲女子送醫不治。圖／翻攝自東石之美臉書
嘉義168縣道今早有輛休旅車自撞停在路肩的砂石車，休旅車車頭全毀，車上37歲女子送醫不治。圖／翻攝自東石之美臉書
嘉義168縣道今早有輛休旅車自撞停在路肩的砂石車，休旅車車頭全毀，車上37歲女子送醫不治。圖／翻攝自東石之美臉書
嘉義168縣道今早有輛休旅車自撞停在路肩的砂石車，休旅車車頭全毀，車上37歲女子送醫不治。圖／翻攝自東石之美臉書
嘉義168縣道今早有輛休旅車自撞停在路肩的砂石車，休旅車車頭全毀，車上37歲女子送醫不治。圖／翻攝自東石之美臉書
嘉義168縣道今早有輛休旅車自撞停在路肩的砂石車，休旅車車頭全毀，車上37歲女子送醫不治。圖／翻攝自東石之美臉書
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休旅車 嘉義 砂石

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