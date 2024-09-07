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行車影像檢舉轎車占機車停等區 警沒罰：車閃故障燈...原因不明

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

有駕駛人依自己的行車記錄器影像向台中市清水警分局檢舉，指一輛轎車占用機車停等區，警方調查後卻未開罰。檢舉人不滿將影片PO網，許多網友看到畫面後說此行為應該已違規；清水分局說明，該車打雙黃燈停於該處，影片只有15秒，未錄到人員上下車情形及車內狀況，無法得知該車是因車輛故障、車主身體不適或是違規臨時停車。

檢舉民眾將影片PO在臉書沙鹿之美，引起網友熱烈討論，有人說這輛轎車明顯占用機車待轉區格，應該要罰，有人說這個不意外，也有車沒禮讓行人，更何況是機車。

清水警分局已上網回應多人質疑，警方表示，依道路交通管理處罰條例規定，「民眾對於違反本條例之行為者，得敘明違規事實並檢具違規證據資料，向公路主管或警察機關檢舉」。

此案因所提供影片僅短短10幾秒，且影片一開始該車即打雙黃燈停於該處，即不符合違反第43條1項4款，另第60條2項3款及第47條1項5款部分，因影片僅有短短15秒，未錄到人員上下車情形及車內狀況，審核人員無法得知該車因車輛故障、車主身體不適或違規臨時停車，民眾所提供影片不足以判斷該車狀況，因違規事實尚難認定，不予舉發。

民眾向警方檢舉，一輛轎車在台中市沙鹿區路口占用機車停等區，警方查明後未開罰。圖／取自臉書沙鹿之美
民眾向警方檢舉，一輛轎車在台中市沙鹿區路口占用機車停等區，警方查明後未開罰。圖／取自臉書沙鹿之美

影片 車主

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