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影／大甲警追贓車到市區 小偷騎停等紅燈被警拔車鑰匙嚇傻

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市大甲警方追偷車賊，追查到台中市區時，員警眼尖發現小偷正騎贓車停等紅燈，員警立即停車，穿越過車陣和人群，走到男子旁迅速拔掉他的機車鑰匙，他當場嚇傻，偷車一小時就被逮。

王姓男子本月4日下午2時，發現原本停在后里區某飯店橋下的機車失竊後，立即打電話到大甲警分局義里派出所先口頭報案，員警獲報後，立即調取路口監視器，迅速鎖定竊賊的行車軌跡。

警方調閱路口監視器，也指揮線上巡邏警網循即時車行軌跡展開追緝，巡邏車一路從后里區后豐路上往台中市北屯區方向搜尋，員警不斷以肉眼掃描車外車輛，最後眼尖的員警在台中市文心路與興安路口發現24歲黃姓男子正騎著贓車停等紅燈。

員警見狀迅速下車並穿越車陣和人群，迅速拔掉機車鑰匙，將一臉錯愕的黃男當場逮捕，黃嫌沒想到，他一個小時前在后里偷機車騎到台中市區閒晃，一小時就被大甲警方逮到。

大甲分局分局長謝建國表示，警方這樣的快速反應破案體現了監視系統的作用，也反映出警方在處理突發案件時的高效行動力。

台中大甲警方追偷車賊，追到台中市區，發現男子正騎贓車停等紅燈，員警當場拔下對方車鑰匙逮人。記者游振昇／翻攝
台中大甲警方追偷車賊，追到台中市區，發現男子正騎贓車停等紅燈，員警當場拔下對方車鑰匙逮人。記者游振昇／翻攝

偷竊 台中市 小偷

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