影／大甲警追贓車到市區 小偷騎停等紅燈被警拔車鑰匙嚇傻

台中市大甲警方追偷車賊，追查到台中市區時，員警眼尖發現小偷正騎贓車停等紅燈，員警立即停車，穿越過車陣和人群，走到男子旁迅速拔掉他的機車鑰匙，他當場嚇傻，偷車一小時就被逮。

王姓男子本月4日下午2時，發現原本停在后里區某飯店橋下的機車失竊後，立即打電話到大甲警分局義里派出所先口頭報案，員警獲報後，立即調取路口監視器，迅速鎖定竊賊的行車軌跡。

警方調閱路口監視器，也指揮線上巡邏警網循即時車行軌跡展開追緝，巡邏車一路從后里區后豐路上往台中市北屯區方向搜尋，員警不斷以肉眼掃描車外車輛，最後眼尖的員警在台中市文心路與興安路口發現24歲黃姓男子正騎著贓車停等紅燈。

員警見狀迅速下車並穿越車陣和人群，迅速拔掉機車鑰匙，將一臉錯愕的黃男當場逮捕，黃嫌沒想到，他一個小時前在后里偷機車騎到台中市區閒晃，一小時就被大甲警方逮到。