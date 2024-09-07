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蛋襲民進黨高市黨部 診所醫生高鐵左營站遭逮：不滿時事

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

民進黨高雄市黨部9月5日深夜遭丟擲雞蛋，昨天黨部報警後，高雄警方昨天晚間逮捕涉案的醫生謝姓男子。據警方了解，謝男稱因對時事有所不滿，才對民進黨部丟雞蛋，發洩情緒。

據了解，9月5日深夜約11時，在診所工作的謝姓男子（33歲）騎腳踏車到民進黨高雄市黨部附近停車，沿高雄市鼓山區青海路，步行到民進黨高雄市黨部，便拿預先準備的雞蛋，連朝黨部入口處丟擲雞蛋後逃逸，昨天上午黨工上班發現門口遭蛋襲，報警處理。

警方調閱監錄系統，發覺疑是診所醫生，鎖定謝姓男子，追查謝男行蹤，才在高鐵左營站找到謝男。警方調查，謝因對時事有所不滿，扔擲雞蛋宣洩情緒，認為謝的行為違反社會秩序維護法，帶他查辦後，已讓他離去。

民進黨高雄市黨部遭蛋襲，警方帶回謝姓醫生（中）。記者林保光／翻攝
民進黨高雄市黨部遭蛋襲，警方帶回謝姓醫生（中）。記者林保光／翻攝

民進黨 雞蛋 高鐵 高雄市

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