蛋襲民進黨高市黨部 診所醫生高鐵左營站遭逮：不滿時事

民進黨高雄市黨部9月5日深夜遭丟擲雞蛋，昨天黨部報警後，高雄警方昨天晚間逮捕涉案的醫生謝姓男子。據警方了解，謝男稱因對時事有所不滿，才對民進黨部丟雞蛋，發洩情緒。

據了解，9月5日深夜約11時，在診所工作的謝姓男子（33歲）騎腳踏車到民進黨高雄市黨部附近停車，沿高雄市鼓山區青海路，步行到民進黨高雄市黨部，便拿預先準備的雞蛋，連朝黨部入口處丟擲雞蛋後逃逸，昨天上午黨工上班發現門口遭蛋襲，報警處理。