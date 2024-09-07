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影／彰化139線浪浪衝出 女老師連人帶車被撞 倒地不起

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣一名女老師6日騎機車上班途中，行經芬園鄉139線大彰路時，突然衝出數隻流浪狗，其中一隻撞上機車，機車倒地，女老師也倒地不起，被送醫後，右腳及肩膀骨折，全身也多處擦傷，幸無生命危險，不過同安村長林子瓏說，流浪狗肇事已非第一次了。

從曝光的路口監視器發現，這名國中女老師6 日上午騎車上班時，行經芬園鄉139線大彰路3段與147巷口時，突被衝出的一群流浪狗撞上，女老師連人帶車倒地不起，一群浪浪則 「肇事逃逸」，消防隊獲報後將女老師送往彰基，女老師右腿開放性骨折，右肩則封閉性骨折，全身多處擦傷。

而該路段其實行經的機車不少，流浪狗突衝出非常危險，林子瓏說，流浪狗肇事並非第一次，139線沿線流浪狗很多，日前也有路過民眾被狗咬傷，但通報動物防疫所還是未解決。據了解，還有流浪狗被抓走後，後來還被原地又放回來。

彰化縣動物防疫所長董孟治表示，若是通報的流浪狗會有追人及咬人等攻擊行為，就會捕捉流浪狗至收容所，但若流浪狗沒有攻擊行為，或是已結紮通常不會被安置收容。

女老師6日騎機車上班途中，行經芬園鄉139線大彰路時，突然衝出數隻流浪狗，其中一隻撞上機車，女老師連人帶車倒地不起，被送醫後，右腳及肩膀骨折，全身也多處擦傷。圖／民眾提供
女老師6日騎機車上班途中，行經芬園鄉139線大彰路時，突然衝出數隻流浪狗，其中一隻撞上機車，女老師連人帶車倒地不起，被送醫後，右腳及肩膀骨折，全身也多處擦傷。圖／民眾提供
女老師6日騎機車上班途中，行經芬園鄉139線大彰路時，突然衝出數隻流浪狗，其中一隻撞上機車，女老師連人帶車倒地不起，被送醫後，右腳及肩膀骨折，全身也多處擦傷。圖／民眾提供
女老師6日騎機車上班途中，行經芬園鄉139線大彰路時，突然衝出數隻流浪狗，其中一隻撞上機車，女老師連人帶車倒地不起，被送醫後，右腳及肩膀骨折，全身也多處擦傷。圖／民眾提供

流浪狗 骨折

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