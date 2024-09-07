聽新聞
test
0:00 / 0:00
警方出手 「新竹怪小黃」不能再靠行
新竹一名孫姓計程車司機屢傳載客爭議，民眾不僅抱怨態度惡劣與繞路，還會不依指定地點讓乘客下車。他原本在新竹巨城一帶繞行載客，有「巨城怪小黃」稱號，目前惹上妨害自由官司，案件還在偵辦中。
警政署昨天指出，該名計程車駕駛人態度惡劣、不放人下車，引發地方議論，警方調查後，轄區警局已經將孫姓計程車駕駛人移送偵辦，昨天也行文各職業公會及車行，孫姓駕駛人將無法靠行，防範他再以計程車駕駛人執業登記證靠行營業。
警政署昨天通令各警察機關嚴正執法，對於計程車駕駛人有故意繞道行駛者，按現場事實，得依道路交通管理處罰條例第卅八條，處六百元以上一千兩百元以下罰鍰，故意不讓乘客下車情事，按現場事實，得依刑法妨害自由罪移送法辦。
另計程車駕駛人不依規定期限，辦理執業登記事項之異動申報，或參加年度查驗者，得依道路交通管理處罰條例第卅六條，處一千兩百元罰鍰；逾期六個月以上仍不辦理者，廢止其執業登記。
警政署呼籲民眾對於惡質計程車駕駛人違法、違規情事勇於檢舉，警方將依法舉發、取締，並依情節移送偵辦，展現警察遏阻計程車駕駛人違法、違規行為決心，以維護乘客權益。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言