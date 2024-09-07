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警方出手 「新竹怪小黃」不能再靠行

聯合報／ 記者廖炳棋／台北報導

新竹「恐怖計程車」引發民眾恐慌，核發執業登記證的桃園市警局晚間9時找到孫姓司機，經道德勸說，取得執業登記證代保管。記者陳俊智／翻攝
新竹「恐怖計程車」引發民眾恐慌，核發執業登記證的桃園市警局晚間9時找到孫姓司機，經道德勸說，取得執業登記證代保管。記者陳俊智／翻攝
新竹一名孫姓計程車司機屢傳載客爭議，民眾不僅抱怨態度惡劣與繞路，還會不依指定地點讓乘客下車。他原本在新竹巨城一帶繞行載客，有「巨城怪小黃」稱號，目前惹上妨害自由官司，案件還在偵辦中。

警政署昨天指出，該名計程車駕駛人態度惡劣、不放人下車，引發地方議論，警方調查後，轄區警局已經將孫姓計程車駕駛人移送偵辦，昨天也行文各職業公會及車行，孫姓駕駛人將無法靠行，防範他再以計程車駕駛人執業登記證靠行營業。

警政署昨天通令各警察機關嚴正執法，對於計程車駕駛人有故意繞道行駛者，按現場事實，得依道路交通管理處罰條例第卅八條，處六百元以上一千兩百元以下罰鍰，故意不讓乘客下車情事，按現場事實，得依刑法妨害自由罪移送法辦。

另計程車駕駛人不依規定期限，辦理執業登記事項之異動申報，或參加年度查驗者，得依道路交通管理處罰條例第卅六條，處一千兩百元罰鍰；逾期六個月以上仍不辦理者，廢止其執業登記。

警政署呼籲民眾對於惡質計程車駕駛人違法、違規情事勇於檢舉，警方將依法舉發、取締，並依情節移送偵辦，展現警察遏阻計程車駕駛人違法、違規行為決心，以維護乘客權益。

新竹 計程車司機 警察

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