新北市警局公關室主任涉騷擾女記者遭拔官調職 市警局：不護短

新北市警察局三線一星公關室主任黃碩傑，日前與電視台女記者餐敘時，因酒後視線觸及一名女記者胸部，該名女記者感覺不舒服，向新北市警察局申訴，新北市警察局調查後認為，黃碩傑酒後行為失當，決議拔掉公關室主任職務，改調法制室秘書，其職位由秘書室主任李仁寧接任，消息傳出在警方內部引發熱議。

新北市警局針對公關室主任黃碩傑日前酒後行為欠當情形，今晚發出聲明表示，此案於本月3日接獲反映後，立即由督察室主動調查，當事人公關室主任黃碩傑表示，當天是與媒體餐敘，與該女記者鄰座，用餐期間因轉頭側身朝該記者的右手邊查看其抽菸情形，絕無故意窺視其私密部位，且餐敘現場尚有多人同桌，會後並一同散場，並不知道該名女記者當下有被冒犯感覺。

此案經市警局督察室調查後，認為黃碩傑酒後行為欠當，經人評會討論結果，認為黃員屢次言行失當，已不適任主管職務，決議懲處並於6日改調非主管職務的法制室秘書，盼記取教訓，知所警惕。

因目前並未接獲該女記者提出性騷擾申訴，市警局強調，若員警如涉有性騷擾情事，將秉持不庇縱、不護短立場，積極查辦。

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