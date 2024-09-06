快訊

柯文哲收押禁見…陳佩琪9月門診全停到退休 北市聯醫證實了

近百人聚集北所外陪伴阿北 新北警方舉牌警告：行為違法

科技股跌勢難止！美股那指早盤跌0.9% 台積電ADR跌2.4%

新北市警局公關室主任涉騷擾女記者遭拔官調職 市警局：不護短

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市警察局三線一星公關室主任黃碩傑，日前與電視台女記者餐敘時，因酒後視線觸及一名女記者胸部，該名女記者感覺不舒服，向新北市警察局申訴，新北市警察局調查後認為，黃碩傑酒後行為失當，決議拔掉公關室主任職務，改調法制室秘書，其職位由秘書室主任李仁寧接任，消息傳出在警方內部引發熱議。

新北市警局針對公關室主任黃碩傑日前酒後行為欠當情形，今晚發出聲明表示，此案於本月3日接獲反映後，立即由督察室主動調查，當事人公關室主任黃碩傑表示，當天是與媒體餐敘，與該女記者鄰座，用餐期間因轉頭側身朝該記者的右手邊查看其抽菸情形，絕無故意窺視其私密部位，且餐敘現場尚有多人同桌，會後並一同散場，並不知道該名女記者當下有被冒犯感覺。

此案經市警局督察室調查後，認為黃碩傑酒後行為欠當，經人評會討論結果，認為黃員屢次言行失當，已不適任主管職務，決議懲處並於6日改調非主管職務的法制室秘書，盼記取教訓，知所警惕。

因目前並未接獲該女記者提出性騷擾申訴，市警局強調，若員警如涉有性騷擾情事，將秉持不庇縱、不護短立場，積極查辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新北市警局外觀。圖／聯合報系資料照
新北市警局外觀。圖／聯合報系資料照

主任 警察

延伸閱讀

新北市文旦柚評鑑競賽 淡水柚農獲頭等獎甜柚王

汐止市議員攜手實物銀行法律服務 送盆栽慶開幕

猛盯胸部！新北市警局公關室主任涉性騷女記者 拔官調職引熱議

新北表揚體育有功人員 拳擊金牌師徒曾自強、林郁婷獲獎

相關新聞

猛盯胸部！新北市警局公關室主任涉性騷女記者 拔官調職引熱議

新北市警察局三線一星公關室主任黃碩傑，日前與電視台女記者餐敘時，因酒後猛盯一名女記者胸部，以致該名女記者覺得不舒服，經向新北市警察局...

彰化伸港車禍姊姊不治...肇事男僅探望一次 自曝身體狀況嘆：賠償金太高

彰化縣伸港鄉三姊弟今年2月22日放學回家途中，遭70歲蕭姓男子無照駕駛休旅車撞飛，10歲陳姓姊姊經過197天搶救仍不治。...

濃煙竄天...社子島工廠大火出動118警消 射水近4小時撲滅火勢

台北市社子島一處化學工廠今午起火，廠內員工發現後逃離，現場濃煙密布、不時傳出爆炸聲，警消不斷增援共出動118名消防員，火...

出手了！新竹「恐怖計程車」復駛引恐慌 警政署通令全國車行拒靠行

新竹一名孫姓計程車司機屢傳載客爭議，民眾不僅抱怨態度惡劣與繞路，還會不依指定地點讓人下車。他原本在新竹巨城一帶繞行載客，...

新北市警局公關室主任涉騷擾女記者遭拔官調職 市警局：不護短

新北市警察局三線一星公關室主任黃碩傑，日前與電視台女記者餐敘時，因酒後視線觸及一名女記者胸部，該名女記者感覺不舒服，向新...

高雄男拾金不昧7300元 失主領回員警卻被懲處原因曝光

鍾姓男子今天傍晚駕車行經高雄市岡山路南下車道時，見前方機車騎士遺落7300元現金，冒險停車將錢拾起，送交至岡山警分局警備...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。